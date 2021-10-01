Форвард "Шахтера" ведет переговоры о трансфере в бразильский клуб
Нападающий "Шахтера" Дентиньо может перейти в бразильский "Коринтианc"
Об этом сообщает Torcedores.
По информации источника, Дентиньо ведет переговоры с "Коринтианс". Контракт 32-летнего футболиста с донецким клубом заканчивается в декабре 2021 года. Бразилец может достаться клубу бесплатно.
В текущем сезоне УПЛ Дентиньо сыграл 3 матча и забил 1 гол.
32-летний Дентиньо играет за "Шахтер" с 2011 года. "Горняки" купили форварда за 7,5 млн евро именно у бразильского "Коринтианса".
- 20 сентября футболист "Шахтера" Марлос намекнул, что в ближайшее время покинет клуб.
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