Форвард "Шахтера" ведет переговоры о трансфере в бразильский клуб

Об этом сообщает Torcedores.



По информации источника, Дентиньо ведет переговоры с "Коринтианс". Контракт 32-летнего футболиста с донецким клубом заканчивается в декабре 2021 года. Бразилец может достаться клубу бесплатно.



В текущем сезоне УПЛ Дентиньо сыграл 3 матча и забил 1 гол.



32-летний Дентиньо играет за "Шахтер" с 2011 года. "Горняки" купили форварда за 7,5 млн евро именно у бразильского "Коринтианса".

20 сентября футболист "Шахтера" Марлос намекнул, что в ближайшее время покинет клуб. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb