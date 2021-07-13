Форвард "Шахтера" рассказал, что изменилось в команде при новом тренере Де Дзерби

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".



32-летний Дентиньо, который играет за "Шахтер" с 2011 года, рассказал о работе на сборах под руководством нового тренера - Роберто Де Дзерби.



"Стиль игры несколько изменился, мы очень рады нововведениям. Занятия проходили довольно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был спокойным, а новый наставник энергичный, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильные, команда хорошо готова! Устали, но это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы "Шахтер" выиграл то, что заслуживает", - сказал Дентиньо.



42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.

В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. В общем потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.

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