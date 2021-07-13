Форвард "Шахтера" рассказал, что изменилось в команде при новом тренере Де Дзерби
Форвард "Шахтера" Дентиньо рассказал о нововведениях, которые появились в донецком клубе после назначения Роберто Де Дзерби
Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".
32-летний Дентиньо, который играет за "Шахтер" с 2011 года, рассказал о работе на сборах под руководством нового тренера - Роберто Де Дзерби.
"Стиль игры несколько изменился, мы очень рады нововведениям. Занятия проходили довольно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был спокойным, а новый наставник энергичный, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильные, команда хорошо готова! Устали, но это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы "Шахтер" выиграл то, что заслуживает", - сказал Дентиньо.
42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.
В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. В общем потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.
- 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
- 18 июня в "Шахтер" перешел нападающий амстердамского "Аякса" Лассина Траоре с Буркина-Фасо.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное