Форвард сборной Украины может стать одноклубником Ярмоленко
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может перейти из бельгийского "Гента" в английский "Вест Хэм"
Об этом сообщает Eurosport .
По информации источника, лондонцы рассматривают Романа Яремчука в качестве замены французу Себастьяну Алле, который еще зимой перешел в голландский "Аякс".
Отмечается, что "Вест Хэм" готов заплатить за украинского форварда 15 млн евро, которые хочет получить за Яремчука "Гент".
В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл за бельгийский клуб 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
За "Вест Хэм" выступает другой футболист сборной Украины - Андрей Ярмоленко.
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23 июня бельгийский "Гент" отверг предложение "Милана" об аренде Яремчука.
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