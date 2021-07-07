Форвард сборной Украины может стать одноклубником Ярмоленко

Об этом сообщает Eurosport .

По информации источника, лондонцы рассматривают Романа Яремчука в качестве замены французу Себастьяну Алле, который еще зимой перешел в голландский "Аякс".

Отмечается, что "Вест Хэм" готов заплатить за украинского форварда 15 млн евро, которые хочет получить за Яремчука "Гент".

В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл за бельгийский клуб 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

За "Вест Хэм" выступает другой футболист сборной Украины - Андрей Ярмоленко.

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