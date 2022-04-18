Форвард сборной Украины Довбык присоединился к "Динамо"

Об этом "Динамо" сообщило в twitter.

Довбик присоединился к киевлянам в Румынии, где они готовятся к товарищеским играм. Ожидается, что нападающий будет поддерживать с динамовцами форму до отъезда в сборную Украины.

"Динамо" сыграет ближайший товарищеский матч 20 апреля против румынского "Клужа", 26 апреля встретится с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, а 28 апреля - с хорватским "Динамо" из Загреба.

На май у киевлян запланированы товарищеские встречи против австрийской "Аустрии", швейцарского "Базеля", французского "Ренна", болгарского "Левски" и немецкого "Айнтрахта".

Сборная Украины начнет тренировочные сборы 2 мая в Словении. "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в расположение национальной команды до 23 мая.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

10 апреля стало известно, что "Днепр-1" разрешил Артему Довбыку сыграть за "Динамо" в благотворительных матчах.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии раньше 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

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