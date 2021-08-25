Форвард оставил "Монако" ради "Милана" перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ

Об этом сообщает официальный Twitter "Милана".



"Монако" и "Милан" договорились о годичной аренде 20-летнего Пеллегри, которая обойдется итальянцам в 1 млн евро. У "россонери" также есть право выкупа за 6 млн евро, который станет обязательным при достижении определенных условий.



В 2018 году "Монако" купил Пьетро Пеллегри у "Дженоа" за 25 млн евро. Тогда форварду было всего 16. Из-за многочисленных травм форвард не сумел закрепиться в основе французского клуба. В прошлом сезоне на его счету был лишь 1 гол и 1 ассист за 17 матчей.



Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.



Пеллегри будет играть в "Милане" под 64-м номером. Главный тренер Стефано Пиола рассматривает итальянца как третьего форварда после Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.



В ноябре 2020 года Пеллегри дебютировал за сборную Италии.

В среду, 25 августа, "Шахтер" встретится в Харькове с французским "Монако" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.