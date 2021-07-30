Форвард объяснил, почему променял "Аякс" на "Шахтер"

Об этом сообщает Ajax Showtime .



По словам Траоре, основная причина, почему он покинул "Аякс", - игровое время.



"Я молодой и сейчас самое время играть как можно больше. " Шахтер " я выбрал из-за их стиля игры, потому что команда играет по-европейски, как и " Аякс ", и, конечно, из-за тренера. Он хотел, чтобы я пришел в команду. Де Дзерби мог работать в топ-клубах Серии А, и считает меня идеально форвардом для своей схемы игры. Это вселяет уверенность. Хочу сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов ", - сказал Лассина Траоре.



Стороны подписали контракт до 2026 года. Сумма трансфера составила 8 млн евро. Траоре стал первым футболистом из Буркина-Фасо в истории "Шахтера".



Transfermarkt оценивает 20-летнего Лассину Траоре в 6,5 млн евро. Форвард уже провел за "Шахтер" 1 матч и забил 1 гол.

18 июня в "Шахтер" перешел нападающий нидерландского "Аякса" Лассина Траоре.

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