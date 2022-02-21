Форвард "Барселоны" Обамеянг сделал хет-трик и установил уникальное достижение в европейском футболе

Об этом сообщает статистический портал Squawka.



Вчера, 20 февраля, "Барселона" разгромила "Валенсию" (4:1) в матче 25 тура чемпионата Испании. Хет-трик во встрече оформил габонец Пьер-Эмерик Обамеянг.



32-летний Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, сделавшим хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге.

Этой зимой Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с "Арсеналом" и перешел в "Барселону" в статусе свободного агента без компенсации.

Футболист был исключен из состава "Арсенала" за то, что поздно вернулся в расположение команды из заграничной поездки. Он отпросился из клуба, чтобы привезти в Англию свою мать, у которой были проблемы со здоровьем.

Обамеянг – воспитанник итальянского "Милана". Он также играл за французские "Лилль", "Монако" и "Сент-Этьен" и дортмундскую "Боруссию".

За сборную Габона нападающий провел 72 матча и забил 32 гола.