Форвард "Барселоны" Обамеянг сделал хет-трик и установил уникальное достижение в европейском футболе
Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг оформил первый хет-трик за "Барселону" и стал первым футболистом, забивавшим 3 мяча за один матч в Ла Лиге, АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1
Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Вчера, 20 февраля, "Барселона" разгромила "Валенсию" (4:1) в матче 25 тура чемпионата Испании. Хет-трик во встрече оформил габонец Пьер-Эмерик Обамеянг.
32-летний Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, сделавшим хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге.
Этой зимой Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с "Арсеналом" и перешел в "Барселону" в статусе свободного агента без компенсации.
Футболист был исключен из состава "Арсенала" за то, что поздно вернулся в расположение команды из заграничной поездки. Он отпросился из клуба, чтобы привезти в Англию свою мать, у которой были проблемы со здоровьем.
Обамеянг – воспитанник итальянского "Милана". Он также играл за французские "Лилль", "Монако" и "Сент-Этьен" и дортмундскую "Боруссию".
За сборную Габона нападающий провел 72 матча и забил 32 гола.https://t.me/espresotb
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