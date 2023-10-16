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Форум Via Carpatia 2023 состоялся: основные события, спикеры, гости

16 октября, 2023 понедельник
15:51
Культура

В Ивано-Франковске 13-15 октября состоялся Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире"

За три дня в рамках Via Carpatia 2023 произошло десятки разных художественно-интеллектуальных событий. "Эспрессо" стал генеральным информационным партнером Форума.

Стартовало мероприятие по циклу открытых лекций в национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника. Их прочли Иосиф Зисельс, Виталий Портников, Николай Княжицкий и Владимир Вятрович.

Состоялось пять панельных дискуссий:

"На перекрестке. Судьба традиции в глобализированном мире", "Выйти из тени. Позиционирование Украины в мире","Эмиграция и солидарность. Между консервацией древнего и продвижением современного","Сильные опытом предков. Роль традиции для устойчивости Вооруженных сил и волонтерства", "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания". Среди спикеров были Мирослава Барчук, Анжелика Рудницкая, Ростислав Держипольский, Ольга Сало, Эльмира Аблялимова, Татьяна Пилипец, Богдан Тихолоз, Геннадий Побережный, Юрий Гудыменко, Антон Борковский, Василий Павлов, Владимир Скоростецкий, Мария Маковничук, Ростислав Лужек, Ростислав Лужек , Кристина Береговская, Надежда Маковничук и другие.

Все дискуссии в прямом эфире транслировал на телеканале Эспрессо. Теперь дискуссии доступны для просмотра на Youtube канале Эспрессо.

Поздравить участников и гостей Форума Via Carpatia в Ивано-Франковске приехал и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, который отметил: "Фестиваль Via Carpatia призван объединить украинцев. С годами это фестивальное движение распространилось на более широкие регионы и даже на страны, имеющие на своей земле карпатские горы".

В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев посетил Via Carpatia 2023


"Для нас очень важно сохранять эту традицию – Via Carpatia происходила и в ковид, и в первый год полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлом году мы провели Форум во Львове, – говорит инициатор Форума Via Carpatia, народный депутат Украины Николай Княжицкий. – Но мы мечтаем вернуться в Верховину и Криворовну - и мы уже ближе.Воверю, что следующим летом мы таки проведем Via Carpatia в Верховине и Криворовне, где будем общаться среди гор, любуясь красотой Черемоша и слушая гуцульские . В этом году в Ивано-Франковске у нас состоялся хороший диалог о будущем Украины".

Одним из центральных событий Via Carpatia 2023 была Литературно-художественная встреча "Слово в войне" - книжная толока, на которую в Ивано-Франковск приехало около двух десятков военных писателей. Некоторые – прямо с фронта. Среди участников - военные авторы и волонтеры Александр Лысак, Елена Лотоцкая, Екатерина Флекман, Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, Валерия Борщевская, Владимир Скоростецкий, Андрей Лотоцкий, Виктор Янкевич, Елена "Ласточка" Мокренчук, Рустам Дмитрук, Ольга Донечченко, Оксана Весна, Тетя и другие.

Николай Княжицкий представил собственный документальный фильм “Церковь без Христа. Деятельность русской православной церкви должна быть запрещена. В обсуждении фильма приняли участие Никита Потураев, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Украины, Тарас Антошевский и отец Иван Рыбарук из Криворовны.

Спектакль "Нация" Ивано-Франковского академического драмтеатра


Куратором художественной составляющей Форума стал лауреат Шевченковской премии, театральный режиссер и актер кино Ростислав Держипольский. Интеллектуальные дискуссии дополнили показ спектакля "Нация" от Ивано-Франковского национального академического драмтеатра, премьера киноленты Михаила Крупиевского “Чубай. Говорить снова” и презентация фильма Мирославы Барчук “Какая разница” из документального цикла "Последняя война". На закрытии Форума выступил певец Юрий Иосифович, а на литературной локации "Слово в войне" - военный оркестр легендарной 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Завершился Via Carpatia 2023 вручением ежегодной премии имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". В этот раз награды удостоился Иосиф Зисельс – общественный деятель, диссидент, исполнительный со-президент Ваад Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, инициатор и руководитель программы "Восстановление во время войны".

Иосиф Зисельс


"Большую часть своей жизни я прожил в Черновцах, на Прикарпатье. Будучи ребенком, покупал себе книги - отец давал мне деньги. Помню, как одна книга привлекла мое внимание среди многих других. Она называлась "На высокой долине". Уже позже я узнал что это была книга Станислава Винценза, написанная в 1938. По-украински ее перевели в 1957. Тогда я не запомнил автора, но на меня очень повлияла эта книга о гуцулах и Карпатах, которыми я "заболел". и я стою перед вами как лауреат премии имени Станислава Винценза", - сказал, принимая награду в Ивано-Франковске из рук инициатора Форума Via Carpatia Николая Княжицкого, Иосифа Зисельса.

В прошлые годы премию Винсценза получали Юлия Паевская (Тайра), Мирослав Маринович, Иван Малкович, Леонид Финберг и Петр Рыхло. Они, друзья и партнеры образуют "Круг Винсценза" – интеллектуальный клуб людей, объединенных высокими гуманистическими идеалами.

Общество
Николай Княжицкий
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