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Форум оборонных индустрий: 165 компаний из 26 стран подтвердили свое участие

25 сентября, 2023 понедельник
10:54
Мир Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участие в Форуме оборонных индустрий, которое должно состояться этой осенью в Киеве, подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран

Об этом он написал в Twitter (Х).

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров", - отметил Кулеба.

Он добавил, что вместе с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным и главой Министерства обороны Рустемом Умеровым работает над тем, чтобы Форум в Киеве "стал историей успеха".

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа президент анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Он добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

По его словам, подготовка Форума оборонных индустрий продолжается, интерес к нему очень высок, что полностью отражает силу и потенциал Украины.

Украина
Дмитрий Кулеба
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