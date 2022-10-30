Последнее выступление Путина на форуме в Валдае показывает, что фобии душевнобольного человека нельзя трактовать как идеологию или стратегию. Психически больные люди не могут анализировать и видеть реальность, поскольку они находятся в своем фантастическом мире. Нет смысла пытаться понять, что они думают или хотят сказать. Так и утверждение диктатора, что Украина якобы сама виновата в том, что на нее напала Российская Федерация, также не поддается ни одному логическому анализу.

Все то, что он вещал об Украине, говорит, что у него по отношению к нашему государству какая-то неизлечимая болезненная идея-фикс. Уже совершенно понятно, что добровольно он никогда Украине и украинцам покоя не даст. А отвечая на вопросы представителей прессы, Путин еще раз подчеркнул, что считает, все, что он делает в отношении Украины – правильно.

Если ты массово убиваешь гражданских украинцев – ты убийца. Когда ты присваиваешь себе то, что принадлежит государству Украине – ты вор

Хотя сказанное Путиным нужно вернуть на 180 градусов, и тогда получится правда. Он все время идет от обратного, говорит одно, а делает совершенно противоположное. Его ложь искусная и сладкая, и очень легко на нее купиться, если перестать думать и называть вещи своими именами. Но если ты массово убиваешь гражданских украинцев – ты убийца. Когда ты присваиваешь себе то, что принадлежит государству Украине – ты вор. А все эти сказки, что Россия готова к переговорам с украинцами на условиях, конечно, уже не раз слышавших от него Москвы, уже никого не могут поразить.

Подобную патологическую лживость вполне можно определить термином "мифомания", введенным в научный оборот французским психиатром Эрнестом Дюпре более ста лет назад. Некоторые психологи считают, что патологические лжецы отличаются от обычных лжецов тем, что патологический лжец уверен в том, что говорит правду, и при этом полностью вживается в эту роль.

Можно сделать закономерный вывод, что Главный подлец современности явно еще и страдает такой неизлечимой формой психического заболевания, как мания величия, и искренне считает всех остальных дураками по сравнению с собой. Но в последнем он, возможно, прав только в той части, что касается населения России, которое терпит его преступный режим уже более двух десятков лет.

Патологические лжецы отличаются от обычных лжецов тем, что патологический лжец уверен в том, что говорит правду, и при этом полностью употребляется в эту роль.

Несмотря на то, что подвластные режиму российские СМИ пытаются преподнести его валдайскую речь чуть ли не как "геополитическую симфонию", сейчас за всем этим стоит только одно – он любой ценой и безразлично какими способами хочет остаться пожизненно во власти. Поэтому вопреки всему, что он публично озвучивает, сохранение своей власти является его единственной целью.

Пытаясь навязать силой собственные правила миропорядка, Путин пытается опрокинуть всю ответственность за свои преступления на коллективный Запад, обвиняя его в системных ошибках. Спровоцировав войной в Украине глобальный мировой кризис, он открыто мечтает о новых центрах многополярного мира, видя одним из таких центров террористическую Российскую Федерацию.

Из выступления современного террориста номер один следует, что единственное чему он научился за десятилетие своей диктатуры, это более или менее прилично читать составленные для него чужие тексты, и, слушая суфлера в микронаушнике, выдавать сказанное за свои собственные "титанические" выводы и мысли.

А провозглашая о том, что "история все расставит на свои места", будто сам о себе говорит, ведь он навсегда застолбил за собой место величайшего преступника XXI века. Читать красивые слова с цитатами больших людей из бумажки, это, конечно, хорошо. Но почему эти слова всегда расходятся с делами "великого лидера", который елейным голоском рассказывал специально подобранной для него аудитории, что именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине.

Единственное чему он (Путин. – Ред. ) научился за десятилетие своей диктатуры, это более-менее прилично читать составленные для него чужие тексты, и, слушая суфлера в микронаушнике, издавать сказанное за свои собственные “титанические” выводы и мысли

А его безапелляционное утверждение, что "единственным настоящим серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия. Которая и создала сегодняшнюю Украину", — верх политического цинизма и полным отрицанием существования Украины в статусе независимого государства. Ведь что такое "гарантии" Кремля мы уже хорошо изучили за столетия вынужденного соседства с Московщиной.

Неизлечимо больной украинофобией Путин бросается в разные стороны, но даже перед неизбежным поражением, выводить свои войска с оккупированных территорий Украины не собирается. Его психическое расстройство уже явно не поддается никакому лечению, однако оно с маниакальным упрямством, то и дело, повторяет в своем ближайшем окружении, что Украина должна быть уничтожена.

Идеи так называемого русского мира на поверку оказались бракованными инструментами для того, чтобы победить Украинское государство. Однако диктатор-террорист, пользуясь тем, что россияне пока больше готовы к тому, чтобы гарантированно умереть на полях боев, чем поднять восстание против антинародных властей в Российской Федерации, продолжает свою войну в Украине.

Разорение, разрушение и смерть на украинских землях "простых россиян" нисколько не волнуют, пока война не будет перенесена и на их территории. Граждане страны, желающей управлять миром, не имея на это никаких оснований, не желают понимать, чем в итоге обернется для них лично, неудачный путинский кровавый эксперимент по захвату чужого государства. Россиян не волнуют человеческие жизни, они для них – ноль. Но когда проигрыш в войне России в Украине их самих умножит на ноль, тогда они начнут что-то понимать. И будет уже слишком поздно.

Его психическое расстройство уже явно не поддается никакому лечению, однако оно с маниакальным упрямством, то и дело, повторяет в своем ближайшем окружении, что Украина должна быть уничтожена

Во время перестройки России удалось имитировать перед Западом, что она становится на сторону демократического мира, и ей многие тогда опрометчиво поверили. Однако никто тогда не пытался почему-то вспомнить, что, как показывает доказательство всей ее истории, она способна существенно трансформировалась только внешне. Это повторяется время от времени, хотя ничего в корне не меняет.

Несмотря на то, что в Европе наконец-то начали понимать, что Российская Федерация – это государство-террорист, а Путин – это, по сути, Бен Ладен с ядерным оружием, в свободном мире нет еще полной убежденности в том, что необходимо оперативно действовать в соответствии с уровнем опасности всей человеческой цивилизации. Несмотря на то, что преступления Путина уже дотягивают до уровня преступлений Гитлера, катастрофа, которую он несет, явно недооценивается теми, кто уполномочен принимать конкретные решения.

Хотя влияние России на геополитические процессы в мире уменьшается практически каждый день, это никак не влияет на ее возможности подыскивать себе союзников среди других тоталитарных государств. Пытаясь продемонстрировать своей попыткой силового покорения Украины триумф "развитого тоталитаризма", Путин получил полный провал и понесет за свои действия расплату.

В своем выступлении на Валдайском форуме Путин признал, что войной в Украине Россия начала глобальную игру за перезагрузку мировой геополитической карты, где Соединенные Штаты, объединенная Европа и их союзники выносятся за рамки принятия решающих международных решений, а Российская Федерация и Китай автоматически становятся владыками мира.

Пытаясь продемонстрировать своей попыткой силового покорения Украины триумф "развитого тоталитаризма", Путин получил полный провал и понесет за свои действия расплату

В России это видится как честный "многополярный мир", в котором ни Америка, ни Евросоюз уже ничего не решают и постоянно идут на уступки Москве, которая станет лидером нового международного порядка и будет диктовать всем придуманные ею новые правила игры.

Но что бы ни провозглашал Путин с высоких трибун, приближается переломный момент в российско-украинской войне. И на Западе уже начинают отдавать себе отчет, что договориться с ним невозможно, поскольку он готов скорее полностью добить Россию экономически и политически, чем отступиться от Украины.

Валдай стал политическим водоразделом для путинского режима. Такой последней песней о "величии России", которая постоянно видится тирану в виде геополитических галлюцинаций из окон его кремлевского кабинета.

И как бы этого ни хотелось Путину, уничтожить украинскую государственность он не сможет. Он уже определил свое место – худшего русского правителя. Историю переиграть еще никому не удавалось, и ему это сделать тоже никогда не удастся.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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