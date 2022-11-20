Об этом сообщило издание Spiegel.

В письме к участникам форума, попавшем в распоряжение издания, говорится о созыве по требованию правления внеочередного общего собрания, на котором должно быть принято решение о роспуске "Петербургского диалога".

Известно, что форум был основан в 2001 году президентом РФ и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шрёдером с целью содействия обмену между гражданским обществом и СМИ с немецкой и российской стороны.

В рамках Петербургского диалога журналисты, дипломаты, ученые, художники, представители бизнеса и политики из разных партий ежегодно встречались в Германии или России. В последний раз форум проходил в 2019 году в Бонне.

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В 2020 году собрание "Петербургского диалога" было отменено из-за пандемии коронавируса, а после отравления российского оппозиционера Алексея Навального и начала полномасштабной войны в Украине вообще не проводилось.

Издание отмечает, что до вышеуказанных событий форум был отменен лишь однажды – в 2014 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель приняла такое решение после аннексии Россией Крыма и бойкота со стороны нескольких немецких неправительственных организаций.

Как отмечает Spiegel, "Петербургский диалог" финансировался фондами, бизнес-сообществом и министерством иностранных дел Германии, но с ухудшением немецко-российских отношений его значение становилось все меньше.

11 ноября стало известно, что Германия предоставит Украине €1 млрд на киберзащиту и документирование военных преступлений РФ.

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