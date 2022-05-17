Форсировал Сиверский Донец. В России подтвердили гибель еще одного комбрига
В Муроме Владимирской области во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой
Об этом сообщает издание "Муром24".
Как говорится в материале, полковник погиб 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.
Именно в это время российская армия понесла большие потери пытаясь наладить понтонную переправу через реку Сиверский Донец возле села Белогоровка Луганской области.
Эта бригада теряет уже второго командира с начала российского вторжения в Украину: 14 марта на территории Украины был убит полковник Сергей Порохня.
Примечательно, что за два дня до гибели полковник Козлов принимал участие в праздничном митинге по случаю 77-летия победы в Великой отечественной войне в поселке Чишмы в Башкирии, где дислоцируется 12-я бригада.
- Недавно разведка США сообщила, что с 24 февраля в Украине ликвидировано около 10 российских генералов, а это больше, чем потерял СССР за 20 лет войны в Афганистане.
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