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Форшмак в домашних условиях. Рецепт приготовления

24 августа, 2023 четверг
16:10
форшмак

Название деликатеса в переводе с немецкого означает "закуска". Блюдо относится к классической еврейской кухне. Делимся вкусными рецептами форшмака в домашних условиях

Форшмак по-еврейски. Классический рецепт

Ингредиенты:

  • одна селедка соленая
  • один лук репчатый
  • два яйца
  • одно яблоко
  • сливочное масло – 100 г
  • яблочный уксус – одна столовая ложка
  • перец черный молотый (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

  • чистим и филируем соленую сельдь
  • отвариваем яйца
  • чистим от кожуры кисло-сладкое яблоко
  • чистим репчатый лук
  • все эти ингредиенты + сливочное масло разрезаем на небольшие куски
  • филе сельди разрезаем на кусочки произвольной формы
  • пропускаем все ингредиенты дважды через мясорубку
  • в полученную массу добавляем черный молотый перец
  • вливаем в закуску одну столовую ложку яблочного уксуса
  • все тщательно перемешиваем
  • поджариваем на сковороде черный хлеб
  • выкладываем на него нашу закуску.

форшмак

Фото: gettyimages

Форшмак по-Одесски

Ингредиенты:

  • одна селедка соленая
  • один репчатый лук
  • два яблока
  • ломтик пшеничного батона без корки
  • сливочное масло – 50 г
  • сахар – пол чайной ложки
  • уксус (9% – пол чайной ложки
  • лук зеленый (по вкусу)
  • молоко – 50 г.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • потрошим и моем сельдь
  • обрабатываем тушку на филе
  • измельчаем кусочки мякоти ножом
  • пропускаем их через мясорубку
  • чистим лук
  • мелко нарезаем
  • посыпаем сахаром
  • кропим уксусом
  • белый хлеб вымачиваем в молоке
  • разминаем вилкой
  • очищаем яблоки от кожуры
  • мелко нарезаем
  • все ингредиенты смешиваем
  • добавляем масло
  • добавляем перец
  • добавляем уксус
  • перемешиваем
  • выкладываем форшмак в салатницу
  • украшаем зеленым луком или петрушкой.

форшмак

Фото: gettyimages

Простой рецепт форшмака из сельди (с плавленым сыром)

Ингредиенты:

  • филе сельди – 150 г
  • плавленый сыр - 100 г
  • лук репчатый – 100 г
  • морковь – 100 г
  • одно яйцо
  • растительное масло – одна столовая ложка.

Пошаговое приготовление:

  • отвариваем яйцо
  • отвариваем до готовности морковь
  • мелкими кубиками нарезаем лук
  • пассеруем ее до золотистого цвета
  • натираем плавленый сыр и отварное яйцо на мелкой терке
  • взбиваем в блендере филе сельди, обжаренный лук, вареную морковь.
  • перекручиваем в пастообразное состояние
  • яйцо и плавленый сыр отправляем к сельди.
  • вымешиваем все ингредиенты
  • в форшмак можно добавить любимую зелень.

форшмак

Фото: gettyimages

Форшмак из тунца (или сардины)

Ингредиенты:

  • консервированные сардины (тунец) – 250 г
  • один лук репчатый
  • три куриных яйца
  • майонез (по вкусу)
  • соль (по вкусу)
  • перец черный (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

  • варим яйца в крутую
  • очищаем
  • натираем
  • добавляем соль
  • мелко нарезаем лук
  • у сардин удаляем позвоночник
  • разминаем их вилкой с жидкостью, находящейся в банке
  • добавляем в сардин яйца
  • заправляем майонезом
  • перчим.

форшмак

Фото: gettyimages

Форшмак с картофелем

Ингредиенты:

  • три картофелины
  • одна селедка соленая
  • одно яйцо
  • хлеб – 100 г
  • майонез – четыре столовых ложки
  • растительное масло – одна столовая ложка
  • смесь перцев (по вкусу)
  • щепотка мускатного молотого ореха
  • булочка сухая
  • молоко
  • одно яблоко.

Рецепт приготовления:

  • измельчаем лук
  • обжариваем до прозрачности
  • переложить в миску
  • добавляем к луку отварной картофель
  • размягчаем в пюре
  • взбиваем яйцо
  • перемешиваем
  • сухую булочку замачиваем в молоке, даем булочке пропитаться молоком
  • измельчаем в блендере
  • добавляем натертое яблоко
  • измельчаем филе сельди
  • добавляем майонез и мускатный орех
  • перчим по вкусу
  • готовим форму для выпекания – смазываем маслом и посыпаем панировочными сухарями
  • выкладываем форшмак
  • сбрызгиваем маслом
  • добавляем сверху еще сухарей
  • отправляем в духовку
  • Выпекаем форшмак 45 минут при температуре 180°С.

Приятного аппетита!

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