"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
Форшмак в домашних условиях. Рецепт приготовления
Название деликатеса в переводе с немецкого означает "закуска". Блюдо относится к классической еврейской кухне. Делимся вкусными рецептами форшмака в домашних условиях
Форшмак по-еврейски. Классический рецепт
Ингредиенты:
- одна селедка соленая
- один лук репчатый
- два яйца
- одно яблоко
- сливочное масло – 100 г
- яблочный уксус – одна столовая ложка
- перец черный молотый (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- чистим и филируем соленую сельдь
- отвариваем яйца
- чистим от кожуры кисло-сладкое яблоко
- чистим репчатый лук
- все эти ингредиенты + сливочное масло разрезаем на небольшие куски
- филе сельди разрезаем на кусочки произвольной формы
- пропускаем все ингредиенты дважды через мясорубку
- в полученную массу добавляем черный молотый перец
- вливаем в закуску одну столовую ложку яблочного уксуса
- все тщательно перемешиваем
- поджариваем на сковороде черный хлеб
- выкладываем на него нашу закуску.
Фото: gettyimages
Форшмак по-Одесски
Ингредиенты:
- одна селедка соленая
- один репчатый лук
- два яблока
- ломтик пшеничного батона без корки
- сливочное масло – 50 г
- сахар – пол чайной ложки
- уксус (9% – пол чайной ложки
- лук зеленый (по вкусу)
- молоко – 50 г.
Пошаговый рецепт приготовления:
- потрошим и моем сельдь
- обрабатываем тушку на филе
- измельчаем кусочки мякоти ножом
- пропускаем их через мясорубку
- чистим лук
- мелко нарезаем
- посыпаем сахаром
- кропим уксусом
- белый хлеб вымачиваем в молоке
- разминаем вилкой
- очищаем яблоки от кожуры
- мелко нарезаем
- все ингредиенты смешиваем
- добавляем масло
- добавляем перец
- добавляем уксус
- перемешиваем
- выкладываем форшмак в салатницу
- украшаем зеленым луком или петрушкой.
Фото: gettyimages
Простой рецепт форшмака из сельди (с плавленым сыром)
Ингредиенты:
- филе сельди – 150 г
- плавленый сыр - 100 г
- лук репчатый – 100 г
- морковь – 100 г
- одно яйцо
- растительное масло – одна столовая ложка.
Пошаговое приготовление:
- отвариваем яйцо
- отвариваем до готовности морковь
- мелкими кубиками нарезаем лук
- пассеруем ее до золотистого цвета
- натираем плавленый сыр и отварное яйцо на мелкой терке
- взбиваем в блендере филе сельди, обжаренный лук, вареную морковь.
- перекручиваем в пастообразное состояние
- яйцо и плавленый сыр отправляем к сельди.
- вымешиваем все ингредиенты
- в форшмак можно добавить любимую зелень.
Фото: gettyimages
Форшмак из тунца (или сардины)
Ингредиенты:
- консервированные сардины (тунец) – 250 г
- один лук репчатый
- три куриных яйца
- майонез (по вкусу)
- соль (по вкусу)
- перец черный (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- варим яйца в крутую
- очищаем
- натираем
- добавляем соль
- мелко нарезаем лук
- у сардин удаляем позвоночник
- разминаем их вилкой с жидкостью, находящейся в банке
- добавляем в сардин яйца
- заправляем майонезом
- перчим.
Фото: gettyimages
Форшмак с картофелем
Ингредиенты:
- три картофелины
- одна селедка соленая
- одно яйцо
- хлеб – 100 г
- майонез – четыре столовых ложки
- растительное масло – одна столовая ложка
- смесь перцев (по вкусу)
- щепотка мускатного молотого ореха
- булочка сухая
- молоко
- одно яблоко.
Рецепт приготовления:
- измельчаем лук
- обжариваем до прозрачности
- переложить в миску
- добавляем к луку отварной картофель
- размягчаем в пюре
- взбиваем яйцо
- перемешиваем
- сухую булочку замачиваем в молоке, даем булочке пропитаться молоком
- измельчаем в блендере
- добавляем натертое яблоко
- измельчаем филе сельди
- добавляем майонез и мускатный орех
- перчим по вкусу
- готовим форму для выпекания – смазываем маслом и посыпаем панировочными сухарями
- выкладываем форшмак
- сбрызгиваем маслом
- добавляем сверху еще сухарей
- отправляем в духовку
- Выпекаем форшмак 45 минут при температуре 180°С.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+25°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.83 Покупка 37.83Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
24 августа
16:00
Эксклюзив
Хуже всего было сказать ребятам, что у нас уже нет ничего – экспленная Кремля, медик Мамонова. Спецпроект "Украина: цена свободы"
15:20
Заместитель спикера ВРУ призвал грузинских парламентариев помочь спасти жизнь заключенного Саакашвили
15:09
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы
15:02
Тарас Петриненко, Дмитрий Коцюбайло, Альбина Дерюгина: Зеленский вручил отличие "Национальная легенда Украины"
14:32
Интервью
Василий Шкляр: Потери в борьбе всегда будут меньше тех, которые мы несем в повиновении. Спецпроект "Украина: цена свободы"
14:23
Необходимость реформы ООН и усиление экономического сотрудничества: на саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
13:36
"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины
12:39
Эксклюзив
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
12:21
Буданов: украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают
12:16
Обновлено
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: 10 раненых, повреждены дома, автовокзал и заправка
12:00
Интервью
Военная ТРО Ольга Бищук: Потери должны заставлять украинцев помнить, через что мы прошли. Спецпроект "Украина: цена свободы"