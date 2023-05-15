"Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. И он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?... Человечество еще не знало никого, кто мог бы договориться со смертью…" – сказал украинский президент.

Такой акцент особенно актуален сейчас, когда на глобальном горизонте вдруг возник легион желающих решить "украинский вопрос" по своему усмотрению и на свой салтык. Я специально употребляю здесь оборот "украинский вопрос" вместо "российско-украинская война", поскольку большинство "планов", "формул", "алгоритмов", "миссий", окутанных для приличия флером миротворчества, так или иначе ставят Украину в позицию подчиненности. То есть предусматривают априори потерю Киевом суверенитета над его временно оккупированными территориями, отказ от естественного для каждой независимой страны вектора движения, ограниченность безопасности в выборе блоков или межгосударственных объединений. А что касается агрессора, то и китайский "план", и то, что предлагают Макрон и Ко, и никому не известная (по крайней мере, в общих чертах) "миротворческая миссия" Папы Франциска, о которой он проговорился после посещения путинофила Орбана, и активность бразильца Лулы, наоборот, дают кремлевскому хозяину преференции, больше похожие на ублажение и умиротворение.

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Большинство "планов", "формул", "алгоритмов", "миссий", окутанных для приличия флером миротворчества, так или иначе ставят Украину в позицию подчиненности.

Поэтому "путинская формула смерти" является точной характеристикой и реальной практики Москвы относительно своих соседей, прежде всего Украины, а в перспективе и ближайших соседей – Грузии, Балтии, Молдовы, Польши, и последствий упомянутых выше сомнительных "китайских грамот".

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Почему разношерстные пацифисты активизировались именно сейчас? В первую очередь потому, что до сих пор так или иначе находятся под влиянием Путина, его эфэсбэшной сети, его денег и, вероятно, определенных компрометирующих материалов где-то в ящиках Лубянки. И, конечно, не могут не замечать, что Россия Путина очень близка к поражению. Сокрушительному, с непредсказуемыми последствиями, с ноунеймами у руля гигантского монстра, которых уж точно будут принуждать к депутинизации, декагэбэзации и демонтажу империи. Мы сейчас просто не можем представить себе последствий будущих процессов, которые неотвратимо нависли над путинским режимом во всех его проявлениях, но последствий для всего мира и геополитики в целом. То есть речь идет о реноме многих до сих пор "белых и пушистых" деятелей, о том, что их карьеры, успех, достижения строились на скрытой поддержке Москвы.

Мы сейчас просто не можем представить себе последствия будущих процессов, которые неотвратимо нависли над путинским режимом во всех его проявлениях, но последствий для всего мира и геополитики в целом. То есть речь идет о реноме многих до сих пор "белых и пушистых" деятелей, о том, что их карьеры, успех, достижения строились на скрытой поддержке Москвы

Вторым толчком к активному, но сомнительному по определению миротворчеству являются коренные изменения на планетарной шахматной доске после победы Украины. Речь идет не только о кризисе международных безопасностных, гуманитарных и других институтов, которые не выстояли (будем откровенны) перед вызовами новейшей войны. Речь идет о нарушении равновесия на весах столь привычной архитектоники влияний в разных регионах планеты: в Европе, в гигантской Азии, Латинской Америке и Африке. Устранение "российского фактора", поверьте, ощутят даже в Арктике и Антарктиде. И это очищение будет только целебным. Если речь идет о нашем континенте, то после поражения Путина никто не рискнет пренебрегать влияниями Украины, которая вместе с Польшей и странами Балтии станут локомотивами для ЕС, разбудив от летаргического сна так называемую старую Европу. Так будут ли сидеть сложа руки перед потерей влиятельности, а, следовательно, и избирателей, политики нынешних тяжеловесов?

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Никто после поражения Путина не рискнет пренебрегать влиянием Украины, которая вместе с Польшей и странами Балтии станут локомотивами для ЕС, разбудив от летаргического сна так называемую старую Европу. Так будут ли сидеть сложа руки перед потерей влиятельности, а следовательно, и избирателей, политики нынешних тяжеловесов?

Еще одним мотивом "миротворцев" является, без сомнения, украинское контрнаступление. Оно ускорит агонию России, и, по всей вероятности, станет стартовым выстрелом к процессам в самой "федерации", которые пока не поддаются трезвому просчету. Учитывая непрогнозируемость действий тех или иных актеров на гигантской сцене от Балтики до Сахалина. Учитывая характер "русских бунтов", известных из истории. Учитывая, что все эти беспорядки, гражданские конфликты, локальные войны будут вспыхивать на территории, где размещено ядерное оружие. Не говоря уже о том, что никто не сидит в мозгах самого Путина – этого гопника с амбициями императора, этой крысы, загнанной в тупик. То есть, несмотря на успокоения резонеров и психоаналитиков, мы не гарантированы от того, что военный преступник, чтобы избежать справедливого наказания, не прибегнет к применению последнего аргумента.

Поэтому, как ни крути, формула Путина является "формулой смерти". Смерти, наглядной уже во временно оккупированных городах и селах Украины, с могилами жертв российского геноцида, взвывающих к мести. Смерти, которая ежедневно прилетает в мирные дома украинцев ракетами самых изощренных модификаций. В конце концов, смерти самих россиян, физической - на фронте, моральной и нравственной - в тылу.

Единственным путем для деактивации этой формулы является формула победы Украины. То есть формула жизни.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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