Формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО: Ермак везет Козаку на утверждение 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отреагировал на информацию о проведении новой встречи политических советников "нормандской четверки". На такую встречу поедет глава ОПУ Андрей Ермак
Об этом он написал в Twitter.
"Ермак везет Козаку (главе Администрации президента РФ, - ред.) на утверждение своих 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, особый статус, выборы в ОРДЛО. Это гораздо хуже, чем даже их последний протокол в марте 2020", - написал Пионтковский.
- Напомним, ранее стало известно, что встреча политических советников нормандской четверки пройдет в среду, 26 января, в Париже.
- Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие во встрече политических советников нормандской четверки.
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