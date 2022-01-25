Формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО: Ермак везет Козаку на утверждение 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все, - Пионтковский

Об этом он написал в Twitter.

"Ермак везет Козаку (главе Администрации президента РФ, - ред.) на утверждение своих 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, особый статус, выборы в ОРДЛО. Это гораздо хуже, чем даже их последний протокол в марте 2020", - написал Пионтковский.



Напомним, ранее стало известно, что встреча политических советников нормандской четверки пройдет в среду, 26 января, в Париже.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие во встрече политических советников нормандской четверки.

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