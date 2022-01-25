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Главная война с Россией Формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО: Ермак везет Козаку на утверждение 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все, - Пионтковский

Формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО: Ермак везет Козаку на утверждение 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все, - Пионтковский

25 января, 2022 вторник
10:00
война с Россией

Политолог Андрей Пионтковский отреагировал на информацию о проведении новой встречи политических советников "нормандской четверки". На такую встречу поедет глава ОПУ Андрей Ермак

Об этом он написал в Twitter.

"Ермак везет Козаку (главе Администрации президента РФ, - ред.) на утверждение своих 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, особый статус, выборы в ОРДЛО. Это гораздо хуже, чем даже их последний протокол в марте 2020", - написал Пионтковский.
 

  • Напомним, ранее стало известно, что встреча политических советников нормандской четверки пройдет в среду, 26 января, в Париже.
  • Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие во встрече политических советников нормандской четверки.

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Россия
Германия
Андрей Пионтковский
война
ООС
формула Штайнмайера
Андрей Ермак
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