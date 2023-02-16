Об этом сообщил Кабмин.

Как отметили в правительстве, во время встречи стороны "скоординировали совместные усилия для победы нашей страны", в частности, обсудили формулу мира Владимира Зеленского.

Также на встрече речь шла о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию. В частности, Шмыгаль отметил, что ответом на ядерный шантаж на Запорожской АЭС и терроризм на Каховском водохранилище должно стать ужесточение санкций против российской атомной отрасли.

Кроме того, премьер-министр и послы страны G7 обсудили приоритеты в восстановлении Украины и планы децентрализации энергетической сети.