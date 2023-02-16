Формула мира, усиление санкций против РФ, восстановление Украины: Шмыгаль встретился с послами стран G7
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 16 февраля, провел встречу с послами стран G7
Об этом сообщил Кабмин.
Как отметили в правительстве, во время встречи стороны "скоординировали совместные усилия для победы нашей страны", в частности, обсудили формулу мира Владимира Зеленского.
Также на встрече речь шла о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию. В частности, Шмыгаль отметил, что ответом на ядерный шантаж на Запорожской АЭС и терроризм на Каховском водохранилище должно стать ужесточение санкций против российской атомной отрасли.
Кроме того, премьер-министр и послы страны G7 обсудили приоритеты в восстановлении Украины и планы децентрализации энергетической сети.
- Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в онлайн-саммите G7, который состоится 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ
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