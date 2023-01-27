Формула мира, спецтрибунал, санкции против РФ: Кулеба провел разговор с главой МИД Литвы Ландсбергисом
Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Литвы Габриелюс Ландсбергис обсудили следующие общие шаги обеих стран по отношению к украинской формуле мира, спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины и десятому пакету санкций ЕС
Об этом глава украинской дипломатии сообщил twitter.
"Я разговаривал с Габриелюсом Ландсбергисом, чтобы согласовать общие следующие шаги Украины и Литвы по поводу Формулы мира, Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, 10-го пакета санкций ЕС, а также нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организациях", - говорится в сообщения.
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- 23 января Дмитрий Кулеба сообщил, что группа стран соберется на следующей неделе для продвижения идеи о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
- 25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал другие страны , имеющие танки Leopard 2, предоставить их Украине и присоединиться к так называемой танковой коалиции.
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