Об этом глава украинской дипломатии сообщил twitter.

"Я разговаривал с Габриелюсом Ландсбергисом, чтобы согласовать общие следующие шаги Украины и Литвы по поводу Формулы мира, Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, 10-го пакета санкций ЕС, а также нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организациях", - говорится в сообщения.

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23 января Дмитрий Кулеба сообщил, что группа стран соберется на следующей неделе для продвижения идеи о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал другие страны , имеющие танки Leopard 2, предоставить их Украине и присоединиться к так называемой танковой коалиции.

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