Формула-1: В заключительной гонке сезона определился новый чемпион мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сезоне-2021 судьба чемпионства и победитель общего командного зачета решались в последней гонке сезона – Гран-при Абу-Даби.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира "Формулы-1".

Нидерландец победил на Гран-при в Саудовской Аравии, где опередил своего главного конкурента - британца Льюиса Хэмилтона из финишировавшего вторым "Мерседеса".

Чемпионство стало первым для Ферстаппена. "Ред Булл" выиграл Кубок конструкторов, оказавшийся для команды первым с 2013 года.

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