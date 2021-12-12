Формула-1: В заключительной гонке сезона определился новый чемпион мира
Новым чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1 стал нидерландец Макс Ферстаппен, выигравший в Абу-Даби заключительный Гран-при сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сезоне-2021 судьба чемпионства и победитель общего командного зачета решались в последней гонке сезона – Гран-при Абу-Даби.
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира "Формулы-1".
Нидерландец победил на Гран-при в Саудовской Аравии, где опередил своего главного конкурента - британца Льюиса Хэмилтона из финишировавшего вторым "Мерседеса".
Чемпионство стало первым для Ферстаппена. "Ред Булл" выиграл Кубок конструкторов, оказавшийся для команды первым с 2013 года.
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