Формула-1 отказалась проводить Гран-при в России

Об этом сообщает The Race .



"Формула-1" подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем", – говорится в заявлении.



Контракт Формулы-1 на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. С 2023 года планировали проводить гонки на трассе Игоря Драйва под Санкт-Петербургом.



С 2014 года российский этап проходил на Сочи Автодроме.

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