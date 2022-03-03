Формула-1 отказалась проводить Гран-при в России
Формула-1 обьявила об отказе от проведения этапа Гран-при в России
Об этом сообщает The Race .
"Формула-1" подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем", – говорится в заявлении.
Контракт Формулы-1 на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. С 2023 года планировали проводить гонки на трассе Игоря Драйва под Санкт-Петербургом.
С 2014 года российский этап проходил на Сочи Автодроме.
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