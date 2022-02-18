Формула-1: Mercedes представил болид на новый сезон
Компания Mercedes показала болид на сезон-2022 Формулы-1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый болид получил название F1 W13. После двух сезонов в черных цветах компания Mercedes решила вернуться к серебристому окрасу.
Именно в этом болиде в новом сезоне Формулы-1 продолжит соперничать семикратный чемпион Льюис Гэмилтон и его новый напарник Джордж Расселл.
Видео презентации:
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