Формула-1: Mercedes представил болид на новый сезон

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Новый болид получил название F1 W13. После двух сезонов в черных цветах компания Mercedes решила вернуться к серебристому окрасу.



Именно в этом болиде в новом сезоне Формулы-1 продолжит соперничать семикратный чемпион Льюис Гэмилтон и его новый напарник Джордж Расселл.









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15 декабря британский автогонщик Льюис Гамильтон получил рыцарское звание от принца Уэльского Чарльза .