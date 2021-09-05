Формула-1: Ферстаппен отобрал у Хэмилтона лидерство в общем зачете ЧМ
Голландец Макс Ферстаппен победил на домашнем этапе Гран-при и захватил лидерство в общем зачете чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победителем 13-го этапа чемпионата мира на трассе Зандворт стал Макс Ферстаппен с Red Bull.
Второе и третье места заняли пилоты Mercedes британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.
В общем зачете на первое место вышел Ферстаппен, который набрал 224,5 очка, Хэмилтон с 221,5 пункта опустился на вторую позицию.
14-й этап чемпионата мира - Гран-при Италии - состоится в Монце 11-12 сентября.
- Напомним, 2 сентября бывший чемпион мира по автогонкам "Формула-1" финн Кими Райкконен объявил о завершении карьеры.
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