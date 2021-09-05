Формула-1: Ферстаппен отобрал у Хэмилтона лидерство в общем зачете ЧМ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победителем 13-го этапа чемпионата мира на трассе Зандворт стал Макс Ферстаппен с Red Bull.

Второе и третье места заняли пилоты Mercedes британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

В общем зачете на первое место вышел Ферстаппен, который набрал 224,5 очка, Хэмилтон с 221,5 пункта опустился на вторую позицию.

14-й этап чемпионата мира - Гран-при Италии - состоится в Монце 11-12 сентября.