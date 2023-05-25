Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о формирующих операциях, предшествующих решительной операции в нашей доктрине, то они уже идут не первую неделю. Во-первых, мы видим действия ССО на разных направлениях, а это те факторы, которые влияют на переформатирование врага, и он начинает перегруппироваться, как нам надо. Конечно, если отслеживать и делать статистику, то идут постоянные удары, в том числе и с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow по вражеским местам скопления личного состава, хранения боеприпасов, нефтепродуктов, командным пунктам, также уничтожение логистики противника – это все формирующие операции", - заметил военный эксперт.

Михаил Самусь добавил относительно ситуации под Бахмутом и в самом городе, что это также элемент формирующих операций. Очевидно, что враг вынужден концентрировать огромные силы именно на этом направлении. К тому же сейчас будто бы начался вывод или перегруппировка войск ЧВК Вагнера, вместо них там должны откуда-то появиться несколько тысяч военных регулярных сил. Это несколько батальонно-тактических групп, которые российская армия должна снять с других направлений и перевести под Бахмут, чтобы не допустить обвала фронта. Сейчас украинская армия создала очень опасную ситуацию для россиян под Бахмутом, когда на флангах и господствующих высотах нависают украинские силы, а в самом городе, хотя не на 100%, пока есть вагнеровцы, которые должны оттуда выйти.

"То же могу сказать и о Белгородской области, где состоялась абсолютно идеальная операция ССО, особенно в информационно-психологическом компоненте. Если посмотреть, как мировое информационное пространство отреагировало на эту ситуацию, то могу сказать, что это на 300% выполненная задача. Оказалось, что вся граница РФ с Украиной - голая, там нет войск и можно проходить группами, отдельными подразделениями и ездить на БТРах. Чтобы России обеспечить защиту на границе и ее перекрыть, нужно разместить на этих территориях несколько десятков тысяч военнослужащих разных ведомств. А где им взять эти войска? Опять же они будут сниматься с юга, Донбасса и так далее. Я уверен, так работает когда-то советская, а сейчас российская военная бюрократия, – будут снимать с самых опасных участков и отправлять в Белгородскую или Курскую области", - прокомментировал Самусь.