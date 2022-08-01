Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас формируется новая биполярная система. Китай готовился к противостоянию с США 70 лет - начиная с конца китайской революции накапливал силы. Даже 3 года назад на большом съезде компартии сам лидер Си Цзиньпин заявил: китайский дракон расправил крылья", - отметил Краев.

Международный эксперт добавил, что США недооценивали возможность обострения противостояния с Китаем.

"Соединенные Штаты говорят, что мы вернулись ко временам холодной войны, просто изменились центры силы: теперь это не Вашингтон против Москвы, а Вашингтон против Пекина. А китайцы говорят: нет, мы не возвращались, холодная война никуда не исчезала, вы просто неправильно поняли. Китайцы понимали все время, что они делают, а вот американцы эту ситуацию недооценивали", - отметил Александр Краев.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.

25 июня Китай в очередной раз заявил о готовности "вернуть Тайвань".

29 июля на официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook) на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань появилось сообщение "Готовьтесь к бою!" .

30 июля Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Chiayi Air Base. В это время спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси следует в самолете на остров, против чего выступал Китай.

1 августа эксперт Defense Express Иван Киричевский выразил мнение, что вооруженная агрессия между США и Китаем маловероятна, но вполне реальны военные столкновения в стиле холодной войны.

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