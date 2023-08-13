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Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов, - Шмыгаль

13 августа, 2023 воскресенье
21:22
Экономика

Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%", - идет в сообщении.

Отмечается, что также отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата ГЭС. Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.

По словам Шмыгаля, ремонтная кампания идет по плану. Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

"Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую Правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему" , – добавили в сообщении.

  • Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику , однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
Общество
Украина
Война с Россией
Енергия
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