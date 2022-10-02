Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Прогноз о том, что наши войска могут до начала весны 2023 года освободить на материке территории до границы 1991 года и до конца весны освободить Крым, полагается только на нашу положительную динамику - улучшение способностей ВСУ", - заявил он.

Эксперт отметил, что есть еще один немаловажный нюанс.

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"Очень важно одержать максимальное количество побед за 2 месяца пока мобилизованные формируют подразделения и не приобрели минимальный опыт. Вместе с тем, как эволюционирует наше войско в позитивную сторону, так и противник на низших и средних звеньях пытается эволюционировать и нам противостоять. При условии, если россияне будут рушиться и деградировать, вариант с освобождением Крыма до конца весны выглядит вероятным, но россияне не всюду будут рушиться и деградировать. Формировать ожидания о том, что уже в начале лета Крым будет наш, к сожалению, рано", - подытожил Киричевский.