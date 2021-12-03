Формирование территориальной обороны нужно завершить в максимально сжатые сроки, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизмом реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - сказал Данилов.
Закон определяет основы подготовки и ведения национального сопротивления и вводится в действие с 1 января 2022 года. По словам Данилова, необходимо "в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования военных составляющих сопротивления - Командования Сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов Сил территориальной обороны".
"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов также добавил, что значительную роль в формировании территориальной обороны играют органы местного самоуправления. Ведь они ответственны за формирование добровольческих сил.
"Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой громаде, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли", - подчеркнул Данилов.
- Напомним, 16 июля 2021 года Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления. В законе прописаны задачи теробороны, движения сопротивления и особенности подготовки к нему.
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