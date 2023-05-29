Подготовка украинских сил к наступлению

Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям. Об этом сегодня 29 мая заявил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский, сказав это в привязке к ситуации на Лиманском направлении, где он встретился с командирами части подразделений, выполняющих задачи на этом горячем участке фронта. Но мы понимаем, что на самом деле эти слова были сказаны с прицелом на более масштабные действия ВСУ и Сил обороны, потому что сейчас все ожидают начала летней наступательной кампании, которая может быть и летне-осенней.

Формирование поля боя под это наступление, учитывая активные удары наших дальнобойных систем и ракет по враждебным объектам, уже началось. Мы понимаем, что ВСУ к наступлению уже готовы. Создано 12 новых бригад, оснащенных зарубежной техникой и проходящих сглаживание.

Вместе с Вооруженными силами Украины будет действовать "Гвардия наступления", имеющая 9 бригад в структуре МВД. Большинство из них было сформировано на базе уже имеющихся боевых подразделений Нацгвардии. Появление "Гвардии наступления" стало ярким общенациональным проектом. Была проведена успешная кампания. На поступление в "Гвардию" подали заявки около 40 тыс. желающих, были отобраны лучшие и мотивированные. Сейчас в бригадах активно готовят людей к освобождению временно оккупированных территорий, а также параллельно эти подразделения выезжают на боевые задачи, где приобретают боевой опыт.

Андрей Кулиш, пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж", рассказал, что в Нацгвардии существовали бригады оперативного назначения. То есть это такие же механизированные бригады, как в ВСУ, но в составе Нацгвардии. Эти бригады были созданы для того, чтобы участвовать в боевых действиях первой линии. К примеру, его бригада участвовала в АТО, затем ООС, начиная с 2016 года. В этом году высшее руководство, проанализировав опыт бригад оперативного назначения Нацгвардии, пришло к выводу, что они хорошо продемонстрировали себя на поле боя. Это бригады, которые защищали Харьков, Киев, Гостомель, участвовали в обороне самых горячих участков фронта. За оборону Рубежного отвечала его бригада вместе со смежными подразделениями, с собратьями из ВСУ, Нацполиции, Теробороны. Учитывая хорошие результаты и опыт работы, как в полевых условиях, так и в городе, было принято решение на базе этих бригад, возглавляемых опытными людьми, создать бригады "Наступления" для деоккупации украинских территорий.

Пресc-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" рассказал, что в их бригаде бойцы прошли подготовку. В составе бригады есть мужчины и женщины, прошедшие отбор. Самый главный отбор – это отбор по морально-волевым качествам. Все мотивированы и желают уничтожать врага.

Кулиш подчеркнул, что подготовка стандартизирована. Все инструкторы передают свои знания бойцам по стандартам. Инструкторы тесно сотрудничали с американскими и канадскими партнерами по теме "бой в городе". Когда началось полномасштабное вторжение российских террористов в Украину, они участвовали в боевых действиях. Инструкторы регулярно уезжают на фронт, набирают новый опыт и передают его бойцам.

Военнослужащий добавил, что обучение личного состава его бригады содержало тактику, боевые сглаживания, бой на короткой дистанции, освоение тактической медицины, также проходили курсы действий при обнаружении самодельных взрывных устройств и штатных мин. После всех учений бойцы сразились в Рубежном, Северодонецке, где смогли на практике показать результаты. В контактных боях бойцы уничтожили около тысячи российских террористов и 300 единиц техники, не считая уничтоженных врагов с помощью артиллерии. Когда начнется деоккупация наших территорий, украинские защитники смогут показать врагу всю эффективность и опыт, который приобрели.

Продолжая рассказ Андрея Кулиша об уровне подготовки бойцов Нацгвардии, отмечу, что сегодня 29 мая во время очередной ракетной атаки на Украину один из нацгвардейцев уничтожил с помощью ПЗРК российскую крылатую ракету. И это его вторая ракета, которую он ликвидировал. Первую ракету он уничтожил 9 мая. Это говорит, что нацгвардейцы эффективно подготовлены для того, чтобы бороться с разными угрозами, возникающими на поле боя.

Ракетная атака 29 мая

А дальше более подробно о ракетной атаке противника, которая была 16-й за май. В течение 3 дней было несколько волн атак и на Украину, и на столицу.

Антон Михненко, эксперт по обороне и технологиям Defense Express, убежден, что РФ ставит первоочередную цель – прорыв ПВО Украины, а также ее истощение, чтобы мы были неспособны противодействовать российской армейской и тактической авиации. В России пытаются подготовить почву для того, чтобы можно было применять ту авиацию, которая сейчас может только подлететь к линии разграничения, применить соответствующее вооружение и улететь обратно, не входя в систему ПВО Украины. То есть стратегическая задача РФ – истощение нашей ПВО. Поэтому они постоянно реализуют один и тот же подход, проводя разные вариации атак с дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Враг весь май шел по планомерным обстрелам, чтобы прийти к сегодняшней атаке. Возможно, на следующие несколько дней будет затишье, потому что противник использовал достаточно свой накопленный ресурс. Сегодня 29 мая они применили тот подход, который по их мнению, должен пробить окончательно нашу систему ПВО. То есть противник сначала запустил массированные дроны, затем крылатые ракеты в перемешке с баллистическими, рассчитывая, что все предпринятые предварительно мероприятия пробьют систему ПВО и максимально ее ослабят.

Эксперт по обороне и технологиям Defense Express отметил, что для Украины очень важно больше углубления сотрудничества с нашими партнерами, чтобы максимально и непрерывно пополнять боекомплекты.

Михненко рассказал, что Россия постоянно нагнетала ситуацию из-за СМИ и пропаганды, что баллистические ракеты "Кинжал" или ракеты комплекса "Искандер" могут пробивать ПВО и ПРО. Мы же разрушили идеологический и пропагандистский миф РФ. Также важно, что ЗРК Patriot доказал свою эффективность не только против крылатых ракет, но и баллистических. Механизмы, заложенные в Patriot, позволяют результативно действовать против ракет, летящих по баллистической траектории. К тому же, мы доказываем, что наш персонал достаточно неплохо осваивает средства ПВО и ПРО.

Специалист по технологиям и обороне пояснил, что опасность российской баллистической ракеты "Искандер-М" состоит в том, что она двигается с очень высокой скоростью по баллистической траектории. А баллистическую цель, идущую на нисходящей траектории, очень тяжело сбить. По сообщениям российских пропагандистов эта ракета была способна сбрасывать радиоэлектронные помехи, чтобы сделать невозможным ее сбивание, также выбрасывать ложные мишени, могла самостоятельно маневрировать. То есть был создан очень мощный идеологический миф, который подвергал сомнению возможности ПВО и ПРО стран-партнеров НАТО, чтобы сбивать такую цель. Но благодаря Patriot мы достигаем цели и уничтожаем такие враждебные цели.