Формировал "российский батальон" из жителей оккупированной Херсонщины: экс-чиновнику ГСЧС объявили подозрение
Экс-чиновнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесчины объявили о подозрении за то, что коллаборант помогал формировать "российский батальон" из жителей Херсонщины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области", - пишет пресс-служба.
Правоохранители установили, что после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник переехал на временно оккупированную Херсонщину, где присоединился к местной "администрации".
Коротаев по поручению коллаборанта Владимира Сальдо формировал новый военный батальон для рашистов, в состав которого пытался принудительно "мобилизовать" как можно больше жителей.
Кроме того, злоумышленник агитировал украинцев воевать против ВСУ, а в публичных выступлениях оправдывал вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления.
На основании доказательств СБУ сообщила Коротаеву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированном юге Украины.
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