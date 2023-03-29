Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Правоохранители установили, что после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник переехал на временно оккупированную Херсонщину, где присоединился к местной "администрации".

Коротаев по поручению коллаборанта Владимира Сальдо формировал новый военный батальон для рашистов, в состав которого пытался принудительно "мобилизовать" как можно больше жителей.

Кроме того, злоумышленник агитировал украинцев воевать против ВСУ, а в публичных выступлениях оправдывал вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления.

На основании доказательств СБУ сообщила Коротаеву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированном юге Украины.