Форман заявил, что Фьюри и Уайлдер превзошли его легендарный бой с Али в "джунглях"

Об этом бывший абсолютный чемпион мира написал в twitter.

По его словам, пришло время забыть о Джордже Формане, Джо Фрейзере и Майке Тайсоне, поскольку в хэвивейта появились новые герои.

"Форман, Фрейзер и даже Тайсон: забудьте о всех нас. Это новый день, и все это связано с Фьюри и Уайлдером. Они устроили лучший в супертяжелом весе титульный поединок за всю историю", - написал Джордж Форман, который в 1974 году принял участие в легендарном поединке против Мохаммеда Али в Киншасе (ДР Конго). Он уступил нокаутом в восьмом раунде, а сам бой был признан одним из лучших боксерских поединков в истории.

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.

13 октября стало известно, что на Уайлдера после поражения от Фьюри предстоит операция .