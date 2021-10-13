Форман заявил, что Фьюри и Уайлдер превзошли его легендарный бой с Али в "джунглях"
Американский боксер Джордж Форман назвал поединок британца Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера самым лучшим боем в супертяжелом весе в истории
Об этом бывший абсолютный чемпион мира написал в twitter.
По его словам, пришло время забыть о Джордже Формане, Джо Фрейзере и Майке Тайсоне, поскольку в хэвивейта появились новые герои.
"Форман, Фрейзер и даже Тайсон: забудьте о всех нас. Это новый день, и все это связано с Фьюри и Уайлдером. Они устроили лучший в супертяжелом весе титульный поединок за всю историю", - написал Джордж Форман, который в 1974 году принял участие в легендарном поединке против Мохаммеда Али в Киншасе (ДР Конго). Он уступил нокаутом в восьмом раунде, а сам бой был признан одним из лучших боксерских поединков в истории.
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.
- 13 октября стало известно, что на Уайлдера после поражения от Фьюри предстоит операция .
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