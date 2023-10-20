Формально РФ сможет воевать в ближайшие 3-5 лет: военный эксперт Бадрак оценил военные возможности государства-агрессора

"Несмотря на то, что у оккупантов ресурсов очень много, формально Россия сможет еще ближайшие 3-5 лет уверенно воевать с теми подходами, которые сейчас существуют", - отметил военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

Он рассказал о ситуации с оборонной промышленностью государства-агрессора.

"С 2007 г. в РФ появился Ростех. Им руководит друг Путина, с которым он работал еще в Дрездене. Фактически, более 1000 компаний сейчас в одних руках и все процессы происходят оперативно. В России действительно нацелены на то, чтобы масштабировать все и получить ракеты и беспилотники от Ирана. Именно поэтому Шойгу туда ездил в сентябре и пытался договориться. Также Северная Корея будет помогать сколько сможет", - сообщил Бадрак.

Для того чтобы ограничить Россию, нужно ввести полный запрет экспорта в эту страну, с введением мощных вторичных санкций, говорит эксперт.

"Многие страны уже колеблются, опасаются. Но нужен полный запрет экспорта сначала со стороны Большой семерки, ЕС поддержит наверняка, и дальше это должно разрастаться под влиянием санкций. К этому будут прибегать даже страны, через которые РФ до сих пор осуществляет реэкспорт различных станков. Поэтому ситуация с санкциями пока патовая, но западный мир понимает, что угрозы растут. Впоследствии будет переход от санкций к запрету на экспорт, это неизбежно. Без этого сдержать промышленное развитие РФ будет невозможно", - подчеркнул Валентин Бадрак.