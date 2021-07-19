Ford выпустил ароматизатор с запахом бензина для владельцев электромобилей

Об этом сообщается на сайте медиацентра Ford.



Аромат называется Mach-Eau. В нем есть "нотки резиновых шин и автомобильного салона", а также лаванда, герань, сандал и синий имбирь. Отмечается, что получается "дымный и металлический запах". Также использовали "животный элемент", чтобы к запаху "нотки лошадей".



Согласно тому же опросу, каждый пятый водитель электромобиля больше всего скучает именно по запаху бензина.



Ароматизатор пока не сможет купить каждый желающий. Его будут получать только владельцы электрических Mustang. Но неизвестно, будет ли он идти в комплекте с машиной или его нужно будет докупать отдельно.

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