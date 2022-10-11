Forbes: Россия потратила на атаки по Украине 10 октября $400-700 млн
Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили оккупантам около $400-700 млн
Об этом говорится в оценке Forbes Украина.
Россия за 10 октября выпустили по территории Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника по состоянию на 17:00. Украинские войска сбили более половины ракет – 43 единицы и 13 БПЛА.
Широкий диапазон стоимости обусловлен тем, что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось о типах ракет, выпущенных: Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С.
Оценка в $400-700 млн предполагает, что большинство попавших ракет являются дорогими и высокоточными Х-101 и ракетами с тактической дальностью (С-300, Торнадо-С), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.
Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , "Точка-У" – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное