Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Россия за 10 октября выпустили по территории Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника по состоянию на 17:00. Украинские войска сбили более половины ракет – 43 единицы и 13 БПЛА.

Широкий диапазон стоимости обусловлен тем, что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось о типах ракет, выпущенных: Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С.

Оценка в $400-700 млн предполагает, что большинство попавших ракет являются дорогими и высокоточными Х-101 и ракетами с тактической дальностью (С-300, Торнадо-С), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , "Точка-У" – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb