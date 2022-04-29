Forbes посчитал, сколько ракет выпустила Россия по Украине и сколько это ей стоило

Об этом сообщает Forbes .



По подсчетам аналитиков, оценочное количество ракет "Калибр", выпущенных по Украине - 235 единиц. К ним относятся 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта и 52 ракеты, выпущены 26 марта.



"Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 000; стоимость "Калибра" - $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году; ракеты класса Х-101 – более современные и совершенные, чем "Калибры", и, по оценкам экспертов, в разы дороже "Калибра".



Общая стоимость выпущенных по Украине ракет достигает $7,5 млрд. Для сравнения: эта сумма превышает 82 из 85-летних местных бюджетов субъектов РФ – всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.





27 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия выпустила по Украине 1300 ракет.

В Пентагоне подсчитали, что с 24 февраля по 29 апреля Россия выполнила более 1900 ракетных пусков на территории Украины.

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