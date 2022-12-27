Об этом говорится в рейтинге Forbes Украина.

В этом году издание оценило состояние только первой двадцатки бизнесменов. С начала февраля их оценка упала более чем на 20 млрд долл. до 22,5 млрд дол.

Отмечается, что сейчас сложно оценивать бизнес в Украине, ведь рыночная капитализация украинских публичных компаний порой падает ниже ликвидационной стоимости активов.

В то же время, обзор первой двадцатки свидетельствует, что времена бизнесменов "старой школы" проходят, констатируют в Forbes. Так, в топ-20 есть шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в "экономике знаний", почти вообще не пересекаясь с украинским государством.

Несмотря на значительные потери (-9,3 млрд долл.), первенство традиционно получил Ринат Ахметов (Метинвест, ДТЭК) с оценкой состояния в 4,4 млрд дол. За ним расположились основатели ИТ компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко с состоянием в 2,3 млрд долл. каждый.

Четвертую позицию по состоянию занимает Виктор Пинчук (Интерпайп) с состоянием в 2,2 млрд долл., а пятую – Константин Жеваго (Ferrexpo) с отметкой в 1,4 млрд долл.

В первой десятке также расположились Александр и Галина Гереги (Эпицентр) с состоянием в 1,2 млрд долл., соучредитель Revolut Влад Яценко с состоянием в 1,1 млрд долл., Вадим Новинский (Смарт-Холдинг) и Геннадий Боголюбов (группа "Приват") с состоянием в 1 млрд долл. каждый. Закрывает топ-10 Сергей Тигипко (группа ТАС, Универсал банк) с отметкой в 870 млн дол.

В топ-20 бизнесменов попали также Макс Поляков (800 млн долл.), Петр Порошенко (730 млн долл.), Юрий Косюк (520 млн долл.), Николай Злочевский (500 млн долл.), Виталий Хомутынник (490 млн долл.), Андрей Веревский ( 400 млн долл.), Тарас Кицмей (360 млн долл.), Степан Черновецкий (350 млн долл.), Александр Ярославский (340 млн долл.) и Александр Конотопский (320 млн долл.).

Forbes также собрал бизнесменов, имеющих высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его в конце концов составляли. Причины разные: потеря гражданства, деловые проблемы и измена родины. Речь идет об Игоре Коломойском, Вадиме Ермолаеве, Николае Удянском, Константине Григоришине, Иване Фурсине, Вячеславе Богуслаеве и Викторе Медведчуке.

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