Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Forbes обнародовал список самых богатых украинцев и показал, как изменилось их состояние за время масштабной войны

Forbes обнародовал список самых богатых украинцев и показал, как изменилось их состояние за время масштабной войны

27 декабря, 2022 вторник
21:59
Экономика

Двадцать самых богатых украинцев за время полномасштабной войны потеряли несколько знаковых лиц, однако в список попало больше "новых" бизнесменов в сфере технологий

Об этом говорится в рейтинге Forbes Украина.

В этом году издание оценило состояние только первой двадцатки бизнесменов. С начала февраля их оценка упала более чем на 20 млрд долл. до 22,5 млрд дол.

Отмечается, что сейчас сложно оценивать бизнес в Украине, ведь рыночная капитализация украинских публичных компаний порой падает ниже ликвидационной стоимости активов.

В то же время, обзор первой двадцатки свидетельствует, что времена бизнесменов "старой школы" проходят, констатируют в Forbes. Так, в топ-20 есть шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в "экономике знаний", почти вообще не пересекаясь с украинским государством.

Несмотря на значительные потери (-9,3 млрд долл.), первенство традиционно получил Ринат Ахметов (Метинвест, ДТЭК) с оценкой состояния в 4,4 млрд дол. За ним расположились основатели ИТ компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко с состоянием в 2,3 млрд долл. каждый.

Четвертую позицию по состоянию занимает Виктор Пинчук (Интерпайп) с состоянием в 2,2 млрд долл., а пятую – Константин Жеваго (Ferrexpo) с отметкой в 1,4 млрд долл.

В первой десятке также расположились Александр и Галина Гереги (Эпицентр) с состоянием в 1,2 млрд долл., соучредитель Revolut Влад Яценко с состоянием в 1,1 млрд долл., Вадим Новинский (Смарт-Холдинг) и Геннадий Боголюбов (группа "Приват") с состоянием в 1 млрд долл. каждый. Закрывает топ-10 Сергей Тигипко (группа ТАС, Универсал банк) с отметкой в 870 млн дол.

В топ-20 бизнесменов попали также Макс Поляков (800 млн долл.), Петр Порошенко (730 млн долл.), Юрий Косюк (520 млн долл.), Николай Злочевский (500 млн долл.), Виталий Хомутынник (490 млн долл.), Андрей Веревский ( 400 млн долл.), Тарас Кицмей (360 млн долл.), Степан Черновецкий (350 млн долл.), Александр Ярославский (340 млн долл.) и Александр Конотопский (320 млн долл.).

Forbes также собрал бизнесменов, имеющих высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его в конце концов составляли. Причины разные: потеря гражданства, деловые проблемы и измена родины. Речь идет об Игоре Коломойском, Вадиме Ермолаеве, Николае Удянском, Константине Григоришине, Иване Фурсине, Вячеславе Богуслаеве и Викторе Медведчуке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
война с Россией
Читайте также:
Олексій Данілов
25 декабря, 2022 воскресенье
Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками"
світ, міжнародний огляд
Автор
26 декабря, 2022 понедельник
Атака дрона на авиабазу РФ, Путин "готов говорить со всеми", а Лукашенко боится нападения на Украину. Мировые СМИ об Украине 26 декабря
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
25 декабря, 2022 воскресенье
Надо готовиться к затяжной войне, враг будет учить своих людей и наступать, - генерал Кривонос
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.72
  • EUR
    Покупка 41.45
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
27 декабря
22:40
Запад должен готовиться к длительному и дорогому сдерживанию России, чтобы ее реваншизм не привел к новой войне, - ексглава генштаба Британии
22:37
Эксклюзив
"Демотиватор для украинских дипломатов": Огрызко о назначении послом в Болгарии человека без опыта госслужбы
22:15
С 24 февраля Россия поразила более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
22:00
Обзор
Культурные потери украинцев, опасения новогодних массированных ракетных атак и угрозы Лаврова относительно третьей мировой войны. Мировые СМИ об Украине 27 декабря
21:38
Аналитика
Сергей Згурец
Подробности взрывов на аэродроме "Энгельс", ситуация вокруг Бахмута и как противодействовать дружбе Ирана и России. Колонка Сергея Згурца
21:35
Ростислав Павленко: после решения КСУ чиновники, в том числе министры, должны называть московскую церковь ее истинным именем
20:49
РФ обстреляла родильное отделение в Херсоне
20:37
Газ
Цена газа в Европе впервые опустилась ниже показателя до полномасштабной войны
20:32
МИД Болгарии вызывает посла России из-за розыска журналиста Bellingcat Христо Грозева
20:09
OPINION
Брехт и бездомный Небензя
20:06
Оккупанты на ЗАЭС планируют заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию", - Галущенко
20:00
Обзор
Победные новости 307-го дня войны: русской церкви – русское название, светлые праздники и арест имущества на 2 миллиарда
19:58
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться всю зиму, ситуация остается сложной, - КГГА
19:53
Инвестируем в территории Абхазии и Южной Осетии $10 млрд в случае их возвращения в состав Грузии, - премьер Гарибашвили
19:31
В 8 областях проведут внеплановые проверки облэнерго из-за несоблюдения графиков отключения света
19:23
Минэнерго призвало мир ввести санкции против ядерной промышленности России
19:17
Эксклюзив
Игорь Лапин
Надо разобраться, почему волонтерам запретили ввозить квадрокоптеры, - офицер ВСУ Лапин
19:09
Глава МИД Германии: Мы должны четко осознать, что с современной Россией не может быть нормальных отношений
19:09
Владимир Путин
Россия запретила экспорт нефти странам, которые ввели ценовой потолок на нее
18:53
ФСБ
В России отстранили от должности генерала ФСБ, курировавшего разработку и применение ядов, - The Insider
18:51
Эксклюзив
"Не представляете, какое это счастье – заглянуть наконец в глаза своей "половинке", – украинский паралимпиец, которому вернули зрение польские врачи"
18:48
Российские командующие увеличили количество патрулей для задержания дезертиров на оккупированной Луганщине, враг не прекращает наступление по двум направлениям, - Генштаб
18:43
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:32
Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО, - Зеленский
18:24
Минкульт не намерен продолжать УПЦ (МП) аренду двух храмов Киево-Печерской лавры
18:12
BBC представило пять сценариев развития войны в Украине в следующем году
18:08
OPINION
В стране дебилов дебил должен родиться и не задавать вопросов
17:49
"Демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость": МИД отреагировал на заявление Орбана о войне и поддержке США
17:34
В Беларуси пока не отмечается необходимой наступательной группировки для вторжения в Украину, количество и характер действий подразделений не изменилось, - Демченко
17:27
Финансировали российский бюджет: на Черниговщине продавали химические вещества из РФ в бочках Газпрома
17:23
Анонс
Письмо Николаю: "Чтобы Путин сд@х". Программа "Кацаповедение" в 18:00
17:13
Эксклюзив
Впервые после деоккупации Сумщины враг нанес удар ракетой С-300 по одной из общин, - глава ОВА Живицкий
17:08
В захваченной Макеевке расстреляли семью из 8 ромов. Оккупационные власти заявляют о задержании местных рецидивистов
17:03
В ООН подтвердили гибель 6884 гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ
16:54
Эксклюзив
Россияне потеряли все танки, которые были в строю до 24 февраля, - эксперт Defense Express Киричевски
16:41
Эксклюзив
Больше всего Никополь страдает от психологического кризиса, а не от гуманитарного, - глава райсовета
16:40
В Украине уменьшается количество аварийных отключений, действует алгоритм приоритетности заживления потребителей, - Шмыгаль
16:39
Россияне обстреляли Олешки в Херсонской области, есть погибший и пятеро раненых
16:16
В Сербии неизвестные разрисовали буквами Z мурал, посвященный Лесе Украинке
16:10
Украина получила очередную партию медоборудования и лекарств: что вошло в гумпомощь
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV