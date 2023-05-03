Forbes назвал имена 10 самых богатых спортсменов мира
Самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года по версии Forbes стал португальский футболист Криштиану Роналду, заработавший $136 млн
Об этом сообщает Forbes .
Роналду, который в декабре 2022 года перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, заработал за год $136 млн. По контрактам в клубах он получил $46 млн, вне спорта - $90 млн.
Вторым из $130 млн стал аргентинский футболист ПСЖ Лионель Месси, третьим – его французский одноклубник Килиан Мбаппе – $120 млн.
В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли три игрока Национальной баскетбольной ассоциации - американцы Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, два гольфиста из США - Дастин Джонсон и Фил Мике Федерер.
В 2022 году рейтинг Forbes возглавил Месси, заработавший $130 млн.
Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов года по версии Forbes:
1. Криштиану Роналду (футбол) - $136 млн
2. Лионель Месси (футбол) - $130 млн
3. Килиан Мбаппе (футбол) — $120 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - $119,5 млн
5. Сауль Альварес (бокс) - $110 млн
6. Дастин Джонсон (гольф) - $107 млн
7. Фил Микельсон (гольф) - $106 млн
8. Стефен Карри (баскетбол) - $100,4 млн
9. Роджер Федерер (теннис) - $95,1 млн
10 Кевин Дюрант (баскетбол) - $89,1 млн
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