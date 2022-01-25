"ФОПы перейдут в "тень": политэксперт Вигиринский назвал введение РРО ошибкой, которую должен признать Гетманцев

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Пока что мне кажется, что именно с точки зрения политических флагов, которые могли бы быть идентификатором политических выгодоприобретателей от этой ситуации - на самом деле они не артикулируются. То, что среди представителей оппозиции есть сторонники идеи о необходимости отсрочки введения РРО - тогда при таких условиях мы можем сказать, что все оппозиционные силы, которые говорят о готовности проголосовать за подобное решение, являются политическими бенефициарами", - считает Вигиринский.



По его мнению, нужно говорить о том, что введение РРО - на самом деле было ошибкой.



"Которую надо признавать тому же господину (председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, - ред.) Гетманцеву. Он понимает, и в известной степени, соглашается с тем, что Государственная фискальная служба неспособна обработать тот объем информации на том необходимо качественном уровне, который бы обеспечил выполнение требований закона о массовой фискализации. В первую очередь, микробизнес и самозанятые лица - они выполняют функцию занятости населения, а не фискальную.Эта функция сейчас не выполняется, а ФОПы, в силу того, что могут стать субъектами, к которым применяются штрафы - полностью уйдут в тень", - сказал политэксперт.



Он считает, что если инфраструктура государства не готова – то может, действительно, стоит рассмотреть не возможное в феврале освобождение от админответственности, а отсрочку до момента готовности государственной инфраструктуры к работе РРО.



"Гетманцев является лидером монобольшинства в последовательности не слышать улицу и политических оппонентов. Ничего не остается, кроме как отстаивать свои права законным образом. Мы вынуждены с вами видеть и митинги и становиться на сторону представителей микробизнеса. Они вынуждены защищать свои права в надежде на то, что страх файеров и количества людей заставит народных избранников пересмотреть свое решение, которое не приносит успеха", - подытожил Вигиринский.

Напомним, ранее на акции SaveФЛП под зданием Рады произошли столкновения: полиция задержала первых протестующих.

Митингующие планировали попасть в парламент.