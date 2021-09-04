Фонтан на столичной Арсенальной площади снова работает

Об этом в субботу, 4 сентября 2021 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, рассказывает Еспресо.TV .



"Друзья! Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", - заявил мэр украинской столицы на своем ТГ-канале.

1 сентября Кличко открыл на Арсенальной площади новый фонтан с подсветкой.

На следующий день на него наехал грузовик службы доставки питьевой воды, что вывело фонтан из строя.

Также Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной."Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства", - отметил Виталий Кличко.