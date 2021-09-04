Фонтан на столичной Арсенальной площади снова работает
Изуродованный грузовиком новый комплекс фонтанов на площади перед станцией метро "Арсенальная" в Киеве отремонтирован
Об этом в субботу, 4 сентября 2021 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, рассказывает Еспресо.TV .
"Друзья! Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", - заявил мэр украинской столицы на своем ТГ-канале.
Также Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной.
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"Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства", - отметил Виталий Кличко.
- 1 сентября Кличко открыл на Арсенальной площади новый фонтан с подсветкой.
- На следующий день на него наехал грузовик службы доставки питьевой воды, что вывело фонтан из строя.
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