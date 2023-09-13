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Фондан шоколадный классический и в микроволновке. Рецепты приготовления
Шоколадный фондан – вкуснейший десерт. В переводе с французского это лакомство дословно звучит как "тающий танец". Фондан – это воздушный бисквитный кекс с жидкой сердцевиной
Фондан классический шоколадный
Ингредиенты:
- черный шоколад – 90 г
- мука – 25 г
- сахар – 25 г
- сливочное масло – 25 г
- одно яйцо
- какао-порошок – 5 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- растапливаем на паровой бане сливочное масло и черный шоколад
- соединяем в отдельной емкости сахар и яйцо
- взбиваем
- переливаем в шоколадную массу яичную пену
- продолжаем взбивать до однородности
- всыпаем порцию муки
- замешиваем вязкое тесто без комочков
- смазываем сливочным маслом порционные огнеупорные формочки
- присыпаем порошком какао
- стряхиваем лишнее
- наполняем 2/3 формы тестом
- выпекаем 5-7 минут шоколадный фондан в предварительно разогретой духовке при температуре 190°С
Важно правильно установить температурный режим и вынуть шоколадный фондан из духовки.
- верхушка должна подняться, подсохнуть, а серединка – остаться жидкой
- достаем формы из духовки
- даем фондану остыть одну минуту
- накрываем блюдцем
- переворачиваем фондан для подачи на тарелку
- подаем шоколадный фондан с мороженым и веткой мяты.
Фото: gettyimages
Фондан шоколадный в микроволновке
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 40 г
- какао – 2 столовые ложки
- шоколад (измельченный, черный, горький) – одна столовая ложка
- разрыхлитель – четверть чайной ложки
- сахар – две столовые ложки
- щепотка соли
- молоко – 60 мл
- растительное масло – две столовые ложки
Пошаговый рецепт приготовления:
- соединяем все сухие ингредиенты
- добавляем молоко и масло
- перемешиваем до однородности
- берем керамическую чашку объемом не менее 400 мл
- насыпаем в центр посудины шоколад
- прижимаем его ложкой, погружая в тесто
- стелим на поддон бумажное полотенце
- ставим на него чашку
- выпекаем фондан в микроволновке в течение 70 секунд на самой высокой мощности
- вынимаем чашку из микроволновки.
Приятного аппетита!
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