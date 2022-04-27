Фонд Zagoriy Foundation объявил грант в поддержку украинских благотворительных организаций во время войны

Об этом представительство фонда сообщает в Фейсбуке.



По предварительным данным, некоммерческая организация Zagoriy Foundation объявила грантовый конкурс, целью которого является поддержка украинских благотворительных организаций, которые в связи с войной в Украине нуждаются в дополнительных ресурсах для помощи своим подопечным.



"В ходе опроса благотворительного сектора мы выяснили, что большинство организаций продолжают работать в рамках своей миссии и ради помощи своим подопечным. Сектор имеет достаточную экспертизу и способность команд для работы, но часто организациям не хватает финансовой поддержки", - пишет фаундация.



По этой причине команда Zagoriy Foundation приняла решение о создании грантового конкурса "Поддержка работы неприбыльных организаций во время войны".



Тематик грантового конкурса две:

- обеспечение помощи бенефициарам, определенным уставом организации;

- поддержка переселенцев и направлений деятельности организации.

Размер гранта будет составлять до 200 тіс. грн.



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