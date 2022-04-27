Фонд Zagoriy Foundation объявил грант в поддержку украинских благотворительных организаций во время войны
Фонд Zagoriy Foundation объявил грантовый конкурс, призванный поддержать во время войны украинские благотворительные организации
Об этом представительство фонда сообщает в Фейсбуке.
По предварительным данным, некоммерческая организация Zagoriy Foundation объявила грантовый конкурс, целью которого является поддержка украинских благотворительных организаций, которые в связи с войной в Украине нуждаются в дополнительных ресурсах для помощи своим подопечным.
"В ходе опроса благотворительного сектора мы выяснили, что большинство организаций продолжают работать в рамках своей миссии и ради помощи своим подопечным. Сектор имеет достаточную экспертизу и способность команд для работы, но часто организациям не хватает финансовой поддержки", - пишет фаундация.
По этой причине команда Zagoriy Foundation приняла решение о создании грантового конкурса "Поддержка работы неприбыльных организаций во время войны".
Тематик грантового конкурса две:
- обеспечение помощи бенефициарам, определенным уставом организации;
- поддержка переселенцев и направлений деятельности организации.
Размер гранта будет составлять до 200 тіс. грн.
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