Фонд "Вернись живым" собрал около 2 млрд грн за два месяца в помощь украинским военным

Об этом сообщает глава фонда Тарас Чмут.



Известно, что общая сумма, которую потратил Фонд на помощь Вооруженным силам Украины, составляет 1 929 211 091 грн.



"За эти два месяца удалось закупить и передать огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений от ВСУ и ТРО до ГУР, СБУ, ГНСУ и НГУ и Нацпола. Дальше - только более амбициозные и системные проекты", - подчеркнул Чмут.







Среди анонсированных планов работы Фонда предполагается развитие Школы снайперов и снайпинга как направления, а также развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.



Кроме этого Тарас Чмут рассказал, что у фонда есть планы модернизации и усиления системы ПВО/ПРО, а также минной безопасности и разминирования.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него включили тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов.