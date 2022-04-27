Фонд "Вернись живым" собрал около 2 млрд грн за два месяца в помощь украинским военным
За два месяца работы фонд "Вернись живым" собрал почти 2 млрд грн, а дальше планирует помогать с рядом задач - от модернизации систем ПВО до развития Школы снайперов и снайпинга
Об этом сообщает глава фонда Тарас Чмут.
Известно, что общая сумма, которую потратил Фонд на помощь Вооруженным силам Украины, составляет 1 929 211 091 грн.
"За эти два месяца удалось закупить и передать огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений от ВСУ и ТРО до ГУР, СБУ, ГНСУ и НГУ и Нацпола. Дальше - только более амбициозные и системные проекты", - подчеркнул Чмут.
Среди анонсированных планов работы Фонда предполагается развитие Школы снайперов и снайпинга как направления, а также развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.
Кроме этого Тарас Чмут рассказал, что у фонда есть планы модернизации и усиления системы ПВО/ПРО, а также минной безопасности и разминирования.
- Напомним, ранее Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него включили тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов.
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