Фонд "Вернись живым" передал 1000 гранатометов украинским военным для контрнаступления
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Силам обороны Украины 1000 новых 40-мм ручных противотанковых гранатометов ATGL-L3. Гранатометы получили 16 бригад
Об этом сообщили в телеграмме фонда.
В сообщении отмечается, что противотанковые гранатометы закупили за границей на собранные донаты. Представители фонда уже передали оружие Силам обороны. Гранатометы получили 16 бригад ВСУ.
Распределение согласовано с Генштабом и Командованием сил логистики, чтобы не допустить дублирования закупаемого или получаемого государством. Первоначально снабдили оружием те подразделения, которые готовятся проводить штурмовые действия.
"Это замечательное дополнение к уже переданным ранее 1 460 пулеметам калибра 7,62-мм. Все это - "коллективное пехотное вооружение", которое позволяет нашим защитникам ежедневно противодействовать врагу. Даже больше - именно с помощью, в частности такого оружия, наши бойцы штурмуют позиции захватчиков и освобождают от оккупантов украинские населенные пункты", - сообщили в "Вернись живым".
Также отмечается, что на ручные противотанковые гранатометы существует большой запрос в войсках.
"Приобретенная нами модель, ATGL-L3, - знакома украинским воинам, поэтому они не будут нуждаться в дополнительном обучении. Это простое, надежное и эффективное оружие, боеприпасы к которому государство может покупать у европейских производителей, или получать как помощь от западных партнеров", - добавили в фонде
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