Фонд "Вернись живым" доставил на юг Украины 88 дополнительных квадрокоптеров для ВСУ

"Мощно усиливаем оборону украинского Юга! Именно в этот регион команда Фонда отправила большую партию с самыми необходимыми техническими средствами. Речь идет о 88 квадрокоптерах различных модификаций, 47 тепловизорах, 30 рациях, 30 планшетах и смартфонах для операторов БПЛА и арт8, 5 источниках бесперебойного питания и принтере", - пишут в фонде "Вернись живым", передает Еспресо.TV.

Также там отметили, что это только начало работы с подразделениями на Одесском, Бессарабском и Николаевском направлениях.

"Команда "Вернись живым" планирует направить еще больше своих усилий на оборону Причерноморья, результаты которой вы увидите уже совсем скоро", - говорят в фонде.

Чтобы помочь армии благодаря закупкам фонда, нажмите сюда.

Напомним, Западные партнеры предоставят Украине систем ПВО, в том числе и советского производства, - CNN

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