Фонд "Вернись живым" доставил на юг Украины 88 дополнительных квадрокоптеров для ВСУ
Также на юг отправили еще 47 тепловизоров
"Мощно усиливаем оборону украинского Юга! Именно в этот регион команда Фонда отправила большую партию с самыми необходимыми техническими средствами. Речь идет о 88 квадрокоптерах различных модификаций, 47 тепловизорах, 30 рациях, 30 планшетах и смартфонах для операторов БПЛА и арт8, 5 источниках бесперебойного питания и принтере", - пишут в фонде "Вернись живым", передает Еспресо.TV.
Также там отметили, что это только начало работы с подразделениями на Одесском, Бессарабском и Николаевском направлениях.
"Команда "Вернись живым" планирует направить еще больше своих усилий на оборону Причерноморья, результаты которой вы увидите уже совсем скоро", - говорят в фонде.
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- Напомним, Западные партнеры предоставят Украине систем ПВО, в том числе и советского производства, - CNN
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