Фонд соцстрахования уменьшил задолженность по больничным почти на 1 млрд грн, - Минсоцполитики
Фонд социального страхования сократил задолженность по больничным на 974 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, Фонд соцстрахования с 14 по 25 июня 2021 года выплатил по представленным страхователями заявлениям-расчетам 1,5 млрд грн, в частности за счет государственной финансовой помощи - 400 млн грн.
"За соответствующий период задолженность уменьшилась на 974 млн грн, в том числе профинансирован 214 121 листок нетрудоспособности за счет собственных поступлений в сумме 574 млн грн и 400 млн грн за счет средств государственного бюджета", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что среднедневные расходы Фонда на материальное обеспечение в июне 2021 года составляют 75 млн грн.
- Напомним, Фонд социального страхования задолжал украинцам около 3 млрд грн за больничные из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в конце 2020 года.
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