Фонд соцстрахования уменьшил задолженность по больничным почти на 1 млрд грн, - Минсоцполитики

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



Согласно сообщению, Фонд соцстрахования с 14 по 25 июня 2021 года выплатил по представленным страхователями заявлениям-расчетам 1,5 млрд грн, в частности за счет государственной финансовой помощи - 400 млн грн.



"За соответствующий период задолженность уменьшилась на 974 млн грн, в том числе профинансирован 214 121 листок нетрудоспособности за счет собственных поступлений в сумме 574 млн грн и 400 млн грн за счет средств государственного бюджета", - отметили в пресс-службе.



В ведомстве добавили, что среднедневные расходы Фонда на материальное обеспечение в июне 2021 года составляют 75 млн грн.

Напомним, Фонд социального страхования задолжал украинцам около 3 млрд грн за больничные из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в конце 2020 года.