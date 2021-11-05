Фонд соцстрахования не будет платить пособие по больничным работникам, отстраненным из-за отказа от вакцинации от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

"Помощи по больничным листкам не предоставляются работникам, которые были отстранены от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от выполнения обязанностей", - говорится в сообщении.



В пресс-службе обратили внимание, что отстранение работников, для которых определена обязательность прививок от COVID-19, однако отказавшихся от вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса. Так, подчеркнули в Фонде, отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих.



Отмечается, что пособия по временной потере трудоспособности в таком случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством государственное страхование должно компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты зарплаты факт потери заработка из-за болезней или травмы в такой период отсутствует.