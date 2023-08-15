Фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС, будет работать в других частях света, - СМИ
Фонд Открытое общество, основанное филантропом Джорджем Соросом, решило почти полностью свернуть деятельность в Европейском Союзе и сконцентрироваться на других частях мира
Об этом сообщает венгерская служба "Радио Свобода".
Причиной сворачивания деятельности "Открытого общества" в ЕС стало то, что институты и правительства Евросоюза тратят много денег на те же направления, которыми занимается фонд. Поэтому там решили сосредоточиться на других частях света, где работа будет более эффективной.
В прошлую пятницу все венгерские организации, получавшие финансирование от фонда "Открытое общество", получили письмо с уведомлением, что фонд фактически прекращает свою деятельность в Европейском Союзе и перемещает свои ресурсы в другие части мира.
В письме также цитируется решение Совета директоров "Открытого общества", согласно которому руководство фонда "приняло решение о радикальном изменении стратегического направления" с целью максимизации влияния ресурсов организации.
Реорганизация фонда запланирована на следующий год, поэтому ее европейские программы могут прекратиться уже в 2024 году.
Политический директор офиса премьер-министра Венгрии Балаш Орбан, комментируя сообщения о сгорании работы "Открытого общества", написал в Facebook: "Мы, венгры, имеем исторический опыт: мы поверим в то, что оккупационные войска действительно покидают континент, только тогда, когда последний солдат Сороса покинет Европу и Венгрию. До этого нам еще далеко..."
Издание отмечает, что Джордж Сорос, являющийся уроженцем Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение зла и намерений взорвать венгерскую государственность. При премьерстве стипендиата Соросовой программы Виктор Орбан был закрыт финансируемый тем университет, а также принят антимигрантский закон, названный "стоп Сорос".
- Напомним, 15 мая блоггер и друг Маска Мэтт Уоллес распространил информацию, что Сорос умер. Сам финансист вскоре опроверг ее, заявив, что он жив и здоров.
- 93-летний Джордж Сорос в июне объявил , что передаст контроль над своей финансовой империей сыну Александру Соросу.
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