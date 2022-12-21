Фонд Slots City обработал более 1200 заявок от переселенцев

Такие пожелания волонтеры Фонда Slots City получали в течение последней недели. В день любимого детского праздник вместе с друзьями Фонд передал детям военнослужащих более 100 подарков от Святого Николая.

Ко Дню Святого Николая волонтеры и друзья Фонда Slots City отправили более 600 передач с гуманитарной помощью для вынужденных переселенцев. Больше всего из них направились к людям, которые выехали из Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Всего же за время работы Фонда волонтеры проработали 1270 заявок на гуманитарную помощь для украинцев, покинувших свои дома. Кроме того, создали праздник с аниматорами, аквагримом и подарками для 50 детей из семей переселенцев.

Чаще всего в Фонд обращаются через заявки на сайте Slots City Foundation. Каждую из них волонтеры тщательно прорабатывают. По состоянию на декабрь, план по гуманитарной помощи Фонда уже пересек 3-месячную очередь ожидания, и продолжает пополняться с каждым днем.