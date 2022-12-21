Фонд Slots City обработал более 1200 заявок от переселенцев
"Дорогой Святой Николай! Меня зовут Костя, мне 7 лет. Я из Херсона. Сейчас я в Киеве, потому что дома опасно. Я мечтаю о магнитном конструкторе и об окончании войны
Такие пожелания волонтеры Фонда Slots City получали в течение последней недели. В день любимого детского праздник вместе с друзьями Фонд передал детям военнослужащих более 100 подарков от Святого Николая.
Ко Дню Святого Николая волонтеры и друзья Фонда Slots City отправили более 600 передач с гуманитарной помощью для вынужденных переселенцев. Больше всего из них направились к людям, которые выехали из Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
Всего же за время работы Фонда волонтеры проработали 1270 заявок на гуманитарную помощь для украинцев, покинувших свои дома. Кроме того, создали праздник с аниматорами, аквагримом и подарками для 50 детей из семей переселенцев.
Чаще всего в Фонд обращаются через заявки на сайте Slots City Foundation. Каждую из них волонтеры тщательно прорабатывают. По состоянию на декабрь, план по гуманитарной помощи Фонда уже пересек 3-месячную очередь ожидания, и продолжает пополняться с каждым днем.Гуманитарная помощь – одно из основных направлений работы Фонда Slots City, наряду с обеспечением армии дронами, автомобилями и снаряжением для бойцов
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