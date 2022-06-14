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Фонд Приюта собирает средства на производство 50 украинских дронов для ВСУ: с молотка уйдет 10 картин современных художников

14 июня, 2022 вторник
13:51
война с Россией

Фонд Сергея Притулы планирует поставить ВСУ 50 дронов украинского производства, частично оплатить это позволит благотворительный аукцион по продаже десяти картин современных художников

Об этом глава благотворительного фонда и волонтер Сергей Притула рассказал во время пресс-брифинга.

По его словам, фонд Армия SOS может относительно оперативно не только изготовить беспилотники Валкирия, но и подготовить операторов. Речь идет о 50 дронов.

"Фонд Притулы берет на себя финансовую сторону этого вопроса. Также мы обеспечим транспорт для перевозки дронов. На это уйдет более $1 млн. Мечтаю, что часть этих потребностей мы закроем благодаря аукциону", – сказал он.

Украинский беспилотник "Валькирия" изготовлен из пенопласта, поэтому сбить его с стрелкового оружия почти невозможно, отметил Притула.

По словам галериста и коллеуционера, основатель аукционного дома "Дукат" Леонида Комского, это уже второй благотворительный аукцион.

"Пока происходит выставка этих картин. Каждый зарегистрировавшийся может участвовать. Финал уже завтра в прямом эфире. После того, как мы расскажем об этих лотах, начнется их поочередное закрытие. Ставки на лоты уже есть. на некоторые даже по две" , – сказал Комский.

аукцион
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