Фонд Приюта собирает средства на производство 50 украинских дронов для ВСУ: с молотка уйдет 10 картин современных художников
Фонд Сергея Притулы планирует поставить ВСУ 50 дронов украинского производства, частично оплатить это позволит благотворительный аукцион по продаже десяти картин современных художников
Об этом глава благотворительного фонда и волонтер Сергей Притула рассказал во время пресс-брифинга.
По его словам, фонд Армия SOS может относительно оперативно не только изготовить беспилотники Валкирия, но и подготовить операторов. Речь идет о 50 дронов.
"Фонд Притулы берет на себя финансовую сторону этого вопроса. Также мы обеспечим транспорт для перевозки дронов. На это уйдет более $1 млн. Мечтаю, что часть этих потребностей мы закроем благодаря аукциону", – сказал он.
Украинский беспилотник "Валькирия" изготовлен из пенопласта, поэтому сбить его с стрелкового оружия почти невозможно, отметил Притула.
По словам галериста и коллеуционера, основатель аукционного дома "Дукат" Леонида Комского, это уже второй благотворительный аукцион.
"Пока происходит выставка этих картин. Каждый зарегистрировавшийся может участвовать. Финал уже завтра в прямом эфире. После того, как мы расскажем об этих лотах, начнется их поочередное закрытие. Ставки на лоты уже есть. на некоторые даже по две" , – сказал Комский.
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