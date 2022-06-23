Об этом Притула сообщил в Twitter.

"Друзья, уже сутки идет сбор на три "байрактара". И знаете что? Мы уже собрали 300 миллионов! Украинцы - титаны, низкий поклон каждому... Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и получаем в сумме 366 млн гривен. А это значит, что из желанных трех мы уже собрали на два "байрактара", - подчеркнул он.

Притула призвал украинцев не сбавлять темп, поскольку цель – собрать 500 миллионов гривен на три ударных беспилотника.

Внести свой вклад может каждый – как в Украине, так и за рубежом. Реквизиты Фонда Сергея Притулы доступны по ссылке .

Напомним, 22 июня Притуле исполнился 41 год. К своему дню рождения он открыл сбор средств на масштабный проект "Народный Байрактар". В течение недели (с 22 по 29 июня) он будет собирать средства на три БПЛА для ВСУ. На реализацию нужно 500 миллионов гривен (около 17 миллионов долларов). Около 70 миллионов гривен внес в копилку Фонд Сергея Притулы.

25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар". По состоянию на 28 мая удалось собрать более 5 млн евро. Однако турецкая сторона согласилась передать "байрактар" бесплатно. Литовцы за вырученные средства купили боеприпасы для беспилотника и антидроновые ружья.

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