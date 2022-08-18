Фонд Притулы купил доступ к спутнику для Украины за 600 млн грн, собранных на "байрактары"
18 августа Сергей Притула сообщил, что за собранные на "байрактары" деньги приобрели "народный спутник"
На официальном сайте ICEYE сообщили о подписании контракта на предоставление правительству Украины доступа к своей спутниковой группировке SAR.
Компания предоставила в аренду один из своих поисково-спасательных спутников, которые уже находятся на орбите. Спутником SAR будет управлять ICEYE.
Кроме того, для Украины открыт доступ к группе спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест.
"Этим соглашением ICEYE продолжает свои усилия по предоставлению Украине объективных данных и технологической поддержки. Мы твердо верим, что технология SAR и ее возможности и дальше будут добавлять значительную ценность для правительства Украины благодаря работе Благотворительного фонда Сергея Притулы", - сказал генеральный директор ICEYE Рафал Моджевский.
За собранные более 600 млн гривен на "народный байрактар" приобрели доступ к спутнику и базе данных снимков компании ICEYE, сообщает в фейсбуке волонтер и шоумен Сергей Притула.
"Мы обещали вам распорядиться этими деньгами так, чтобы это принесло как можно большую пользу украинскому войску и как можно больше вреда нашим врагам. Украинцы, вы космос. Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных снимков созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили больше чем на год", - сказал Притула.
Благодаря этому спутнику украинская армия будет максимально быстро получать снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций: "Хлопка будет много".
В телеграм-канале посвященного космосу портала Alpha centauri отметили, что спутник фонда Притулы предоставили в аренду. Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год.
"Аппараты группировки ICEYE наблюдают Землю в микроволновом диапазоне (SAR), что позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях. Обычно данные обновляются раз в несколько часов, что позволяет наблюдать театр боевых действий на тактическом уровне", – говорится в сообщении.
- 23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара".
- Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю.
- 27 июня производитель беспилотников заявил, что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали деньги.
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