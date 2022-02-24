Фонд "Повернись живим" за один день собрал более 48 млн грн в помощь армии

Об этом фонд написал в Twitter.



"Уже сейчас наша команда оперативно закупает необходимую технику и готовится поставлять ее на самые важные участки фронта", - говорится в сообщении.



Справка: "Повернись живим" - один из крупнейших благотворительных фондов, помогающий Вооруженным силам Украины: оснащает их необходимой техникой, обучает военных и способствует решению их проблем.

Напомним, благотворительный фонд в течение одних суток 22 февраля собрал на армию большую сумму, чем за весь 2021 год - 20,5 млн грн.